"Gra dla dwojga": romans szpiegowski z Julią Roberts. O czym opowiada film?

Była oficer CIA Claire Stenwick (Julia Roberts) i były agent MI6 Ray Koval (Clive Owen) jakiś czas temu zrezygnowali z pracy w służbach wywiadowczych na rzecz dużo bardziej intratnych stanowisk w międzynarodowych korporacjach. Ich zadanie? Zdobycie informacji o produkcie, który przyniesie fortunę tej firmie, która opatentuje go jako pierwsza. Chodzi o wielkie zyski, a walka między firmami przypomina rozgrywki z czasów zimnej wojny.

Dla wielkich korporacji nie ma rzeczy, do których nie posunęłyby się w swojej grze o pieniądze. I Claire, i Ray próbują być o krok do przodu przed konkurencją, jednak plany każdego z nich z osobna zostają zagrożone przez uczucie, którego nie da się oszukać: miłość. Za plecami swoich mocodawców zaczynają ze sobą współpracować, ale kiedy stawka idzie w górę, nikt już nie wie kto jest kim i komu można zaufać.

U boku Roberts i Owena wystąpili także Tom Wilkinson, Paul Giamatti i Dan Daily. Z kolei za reżyserię i scenariusz odpowiadał Tony Gilroy, który ma na swoim koncie takie hity jak "Tożsamość Bourne'a", "Adwokat diabła" czy serial "Gwiezdne wojny: Andor".

"Gra dla dwojga" dziś w telewizji. O której i gdzie emisja?

Emisja filmu "Gra dla dwojga", który łączy w sobie elementy thrillera szpiegowskiego, komedii i romansu, została zaplanowana na 18 września o godz. 22:30 w Czwórce.

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