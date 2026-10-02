Dziś w telewizji widowiskowy film o odwadze i braterstwie. Te sceny zapierają dech

Film "Patrol" Andrew Davisa ("Ścigany") łączy widowiskowe sceny akcji z poruszającą historią o odkupieniu, odwadze w obliczu największego zagrożenia i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

"Patrol": opowieść o braterstwie i odwadze. W rolach głównych Kevin Costner i Ashton Kutcher

Ben Randall (Kevin Costner), doświadczony ratownik amerykańskiej Straży Wybrzeża, przeżywa osobistą tragedię. Po wypadku, w którym giną jego koledzy, obwinia się o śmierć przyjaciela i rozważa odejście ze służby. W pewnym momencie Ben otrzymuje zadanie szkolenia kandydatów do elitarnej jednostki, wśród których jest Jake Fischer (Ashton Kutcher) - utalentowany pływak o dużych ambicjach i pewności siebie, co utrudnia mu współpracę z grupą. Randall dostrzega jednak w nim ogromny potencjał i próbuje dotrzeć do chłopaka, za którego zarozumiałością kryją się bolesne tajemnice z przeszłości.

Wkrótce obaj przekonują się, że w ratownictwie morskim liczą się nie tylko siła i umiejętności, ale przede wszystkim zaufanie oraz gotowość do poświęcenia. Najważniejszy sprawdzian czeka ich podczas dramatycznej akcji w trakcie potężnego sztormu u wybrzeży Alaski. Jak zakończy się ich starcie z nieprzewidywalnym żywiołem? Widzowie poznają odpowiedź już dziś wieczorem w telewizji.

"Patrol" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Patrol" zostanie wyemitowany w piątek 2 października o godz. 20:25 w Czwórce.

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