"Rycerz króla Artur": melodramat kostiumowy inspirowany legendami o królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu

Czasy króla Artura i Rycerzy Okrągłego Stołu, schyłek wojen arturiańskich. Król Artur powraca do zamku Camelot z zamiarem poślubienia lady Ginewry, pani na Leonesse. Dzieląca ich różnica wieku nie ma znaczenia wobec łączącego ich szczerego uczucia i wzajemnego szacunku.

W drodze do zamku Camelot orszak Ginewry zostaje zaatakowany przez wojsko Malaganta - Rycerza Okrągłego Stołu, który zdradził swoich towarzyszy i dąży do przejęcia władzy. Z pomocą Ginewrze przychodzi tajemniczy wędrowiec Lancelot...

Króla Artura zagrał laureat Oscara Sean Connery, a w pozostałych rolach możemy zobaczyć Richarda Gere'a, Julię Ormond, Bena Crossa i Liama Cunninghama. Reżyserią widowiskowego melodramatu kostiumowego zajął się Jerry Zucker, a scenariusz inspirowany legendami o królu Arturze stworzył William Nicholson.

"Rycerz króla Artur": dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Rycerz króla Artura" zachwyca nie tylko historią pełną romantycznych emocji i przygód, lecz także rozmachem realizacyjnym. Film będzie można obejrzeć już dziś, 21 sierpnia o godz. 22:05 w Czwórce.

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