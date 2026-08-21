Dziś w telewizji widowiskowa opowieść. Zachwycająca rola laureata Oscara

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Akcja "Rycerza króla Artura" przenosi widza do schyłku wojen arturiańskich, gdzie powracający do Camelotu król Artur zamierza poślubić piękną Ginewrę. Ich uczucie zostaje jednak wystawione na próbę przez zdradę jednego z rycerzy. Reżyser Jerry Zucker zaprosił do współpracy znane gwiazdy kina, w tym m.in. Seana Connery'ego i Richarda Gere'a. Kostiumowe widowisko, stawiające pytanie o cenę lojalności, zostanie dziś wyemitowane w telewizji.

Starszy mężczyzna w czarnym stroju i skórzanej narzucie stoi u boku młodej kobiety w średniowiecznym ubraniu
"Rycerz króla Artura"materiały prasowe

"Rycerz króla Artur": melodramat kostiumowy inspirowany legendami o królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu

Czasy króla Artura i Rycerzy Okrągłego Stołu, schyłek wojen arturiańskich. Król Artur powraca do zamku Camelot z zamiarem poślubienia lady Ginewry, pani na Leonesse. Dzieląca ich różnica wieku nie ma znaczenia wobec łączącego ich szczerego uczucia i wzajemnego szacunku.

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Justyna Miś
Justyna Miś

W drodze do zamku Camelot orszak Ginewry zostaje zaatakowany przez wojsko Malaganta - Rycerza Okrągłego Stołu, który zdradził swoich towarzyszy i dąży do przejęcia władzy. Z pomocą Ginewrze przychodzi tajemniczy wędrowiec Lancelot...

Króla Artura zagrał laureat Oscara Sean Connery, a w pozostałych rolach możemy zobaczyć Richarda Gere'a, Julię Ormond, Bena Crossa i Liama Cunninghama. Reżyserią widowiskowego melodramatu kostiumowego zajął się Jerry Zucker, a scenariusz inspirowany legendami o królu Arturze stworzył William Nicholson.

"Rycerz króla Artur": dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Rycerz króla Artura" zachwyca nie tylko historią pełną romantycznych emocji i przygód, lecz także rozmachem realizacyjnym. Film będzie można obejrzeć już dziś, 21 sierpnia o godz. 22:05 w Czwórce.

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