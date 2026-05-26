"Prometeusz": widowisko sci-fi Ridleya Scotta. O czym opowiada film?

Naukowcy na pokładzie statku Prometeusz przemierzają kosmos i docierają do nieznanej wcześniej planety. Tam odkrywają istoty, które uznają za twórców ludzkiego gatunku. Początkowo wzruszeni i podekscytowani cieszą się ze spotkania ze stwórcami. Szybko jednak ekspedycja przemienia się w horror, a badacze zaczynają jej żałować.

"Może lepiej, by niektóre sprawy pozostały niewyjaśnione i niezbadane" - zastanawiał się reżyser Ridley Scott, komentując historię przedstawioną w swoim filmie.

Akcja filmu zaczyna się w 2089 roku. Dwójka młodych archeologów, doktorzy Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) i Charlie Holloway (Logan Marshall-Green), odnajduje w jaskini w Szkocji piktogramy naskalne przedstawiające tajemnicze postaci oraz układ planetarny. Badacze uważają, że piktogramy są dziełem starożytnej, potężnej cywilizacji i że jej przedstawiciele - stwórcy gatunku ludzkiego - wciąż żyją na jednej z odległych planet.

W obsadzie dzieła Scotta zobaczymy również Michaela Fassbendera, Charlize Theron, Guya Pearce'a oraz Idrisa Elbę.

Film miał zostać pierwotnie wydany jako prequel do "Obcego" (1979), jednak w trakcie prac nad scenariuszem twórcy odeszli od tego pomysłu i wydarzenia z "Prometeusza" jedynie pośrednio nawiązują do postaci i fabuły tamtego dzieła.

Dochód z produkcji wyniósł ponad 400 mln dolarów przy nakładzie rzędu około 125 mln dolarów.

"Prometeusz" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Prometeusz" zostanie wyemitowany dziś, 26 maja o godzinie 22:40 w Polsacie.

