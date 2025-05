"Inferno": Tom Hanks na tropie zagadki

"Inferno" jest trzecią ekranizacją powieści Dana Browna - po "Kodzie da Vinci" z 2006 roku i "Aniołach i demonach" z 2009 roku. Tom Hanks po latach powrócił do roli profesora Roberta Langdona.

W rozmowie z "Entertainment Weekly" Ron Howard, reżyser wszystkich trzech filmów z serii, wyjawił, dlaczego zdecydował, by zamiast trzeciej części książki, "Zaginionego symbolu", zrealizować od razu czwartą, czyli właśnie "Inferno".

"Najnowsza książka wydawała mi się znacznie świeższa. Brzmiała też jak duże wyzwanie i świetna okazja na fascynujący występ dla Toma... Tym razem profesor Langdon jest elementem tajemnicy, a nie jedynie obserwatorem. To nadaje filmowi charakter thrillera psychologicznego, którego nie było w DNA poprzednich odsłon" - stwierdził Howard.

W "Inferno" profesor Langdon budzi się w szpitalu we Florencji, nie pamiętając, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni. Szybko jednak dowiaduje się, że jest celem płatnej morderczyni. By poznać odpowiedź na pytanie "dlaczego?", Langdon sprzymierza się z dr Sienną Brooks (Felicity Jones). Razem próbują rozwiązać łamigłówkę opartą na "Boskiej komedii", poemacie Dantego z XIV wieku.

Zdaniem reżysera, do projektu zachęcił go również kontekst historyczny i nastrojowość tekstu Dantego.

"Fakt, że Dan Brown wybrał fragmenty 'Piekła' Dantego, jako kluczowe dla zagadki, dało mi wiele możliwości, by wykorzystać najfajniejsze momenty, obrazy, dźwięki i style montażowe. To było bardzo ciekawe przeżycie dla mnie i twórcze wyzwanie dla nas wszystkich" - podsumował Howard.

"Inferno" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

"Inferno" zostanie wyemitowane już w piątkowy wieczór, 23 maja o godzinie 22:30 na kanale Super Polsatu. Przewidziano również powtórkę; ponownie film będzie można zobaczyć w środę, 28 maja o godzinie 20:05 na tym samym kanale.

