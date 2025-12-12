Dziś w telewizji wciągający kryminał pełen gwiazd. Polacy pójdą późno spać

"Morderstwo w Orient Expressie": wciągająca intryga kryminalna

"Morderstwo w Orient Expressie" to ekranizacja klasycznej powieści kryminalnej Agathy Christie, wyreżyserowana przez pięciokrotnie nominowanego do Oscara Kennetha Branagha. On sam gra także słynnego detektywa Herculesa Poirot, rozwiązującego sprawę morderstwa, którego ofiarą w najsłynniejszym pociągu świata pada wpływowy amerykański biznesmen.

Luksusowa podróż staje się punktem wyjścia do stylowej, pełnej napięcia i zaskakującej opowieści sensacyjnej, uznawanej za największą zagadkę kryminalną wszech czasów. Trzynaścioro pasażerów uwięzionych zostaje w pułapce, nie wiedząc, co ich czeka. Jeden człowiek, znany ze swojego bystrego umysłu i niezwykłej zdolności do rozwiązywania zagadek, staje przed wyzwaniem rozwikłania skomplikowanej układanki i wskazania mordercy, zanim pociąg dotrze do stacji.

U boku Branagha zobaczyć możemy m.in. takie gwiazdy jak: Tom Bateman, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Daisy Ridley, Leslie Odom Jr., Josh Gad, Judi Dench, Olivia Colman czy Willem Dafoe.

"Morderstwo w Orient Expressie" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film jest wspaniałą mieszanką napięcia, intryg i zaskakujących zwrotów akcji, utrzymaną w stylistyce złotej ery detektywistycznych opowieści. "Morderstwo w Orient Expressie" będzie można zobaczyć już dziś, 12 grudnia o godzinie 22:00 w Czwórce.

