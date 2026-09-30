Dziś w telewizji ukochana komedia Polaków. Hit PRL-u wciąż zachwyca

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Film "Nie ma mocnych" to druga część uwielbianej przez Polaków trylogii o Pawlakach i Kargulach. Mimo początkowych obaw reżysera Sylwestra Chęcińskiego, produkcja odniosła ogromny sukces, przyciągając do kin miliony widzów i zdobywając nagrodę publiczności na Festiwalu w Gdyni. Dziś ten kultowy film można obejrzeć w telewizji.

Dwóch starszych mężczyzn w kapeluszach opiera się o drewniane ogrodzenie, spoglądając przez nie z zaciekawieniem
"Nie ma mocnych"filmpolski.pl

Film "Nie ma mocnych" w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego ukazał się w polskich kinach 28 maja 1974 r. Stanowił drugą odsłonę historii odwiecznie skłóconych rodzin Pawlaków i Kargulów.

"Nie ma mocnych": kontynuacja "Samych swoich" miała nigdy nie powstać

Co ciekawe, Chęciński początkowo nie miał ochoty wracać do tego świata. Obawiał się, że dalszy ciąg "Samych swoich" może nie sprostać oczekiwaniom. Ostatecznie jednak zdecydował się na realizację projektu, a efekt przerósł wszelkie przewidywania. Film "Nie ma mocnych" przyciągnął do kin ponad 8,5 miliona widzów, przebijając popularnością nawet pierwszą część.

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Anna Kempys

Autorem scenariusza ponownie był Andrzej Mularczyk. Na ekranie znów oglądać można było Wacława Kowalskiego i Władysława Hańczę w rolach Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula. W filmie wystąpili również m.in. Anna Dymna, Andrzej Wasilewicz, Maria Zbyszewska, Halina Buyno-Łoza, Jerzy Janeczek, Ilona Kuśmierska, Aleksander Fogiel, Bronisław Pawlik i Zdzisław Maklakiewicz.

Sylwester Chęciński otrzymał za "Nie ma mocnych" m.in. Złote Lwy na Festiwalu Filmów Fabularnych w 1974 roku w kategorii Nagroda Publiczności.

"Nie ma mocnych" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Nie ma mocnych" zostanie wyemitowany dziś, 30 września o godzinie 22:00 w Polsacie.

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