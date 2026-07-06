"Szybcy i wściekli" to kultowa seria filmów akcji, której głównym motywem są szybkie samochody, nielegalne wyścigi uliczne i wciągające intrygi kryminalne. Pierwszy film zadebiutował w 2001 roku. Dziś widzowie będą mieli okazję zapoznać się z piątą odsłoną głośnego cyklu.

"Szybcy i wściekli 5" (2011): widowisko wypełnione akcją

Pogoń za adrenaliną, jaką zapewniają pieniądze i łamanie prawa, przywiodła Dominica "Doma" Toretto do więzienia. Uliczny rajdowiec ma spędzić w celi 25 lat swojego życia. Okazuje się, że może liczyć na pomoc zakochanego w jego siostrze Mii byłego policjanta, Briana O'Connera, z którym połączyła go wspólna pasja do nielegalnych wyścigów samochodowych. Nierozłączna trójka amatorów mocnych wrażeń przygotowuje perfekcyjny plan ucieczki do Rio de Janeiro. Choć z powodzeniem docierają do Brazylii, nie dane im jest cieszyć się wolnością.

W ślad za nimi podąża nieustępliwy agent Luke Hobbs. Schwytanie kryminalisty, który już dwa razy zbiegł z więzienia, i jego kumpla, byłego stróża prawa, uczynił misją swojego życia. Tymczasem Torreto i Brian narażają się Hernanowi Reyesowi. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i wolność, planują ostatni brawurowy skok. Postanawiają obrabować samego Reyesa. Baron zgromadził fortunę w wysokości 100 mln dolarów, dzięki której będą mogli zniknąć. Dołącza do nich reszta ekipy amatorów szybkiej jazdy. W tym czasie bezkompromisowy Hobbs szykuje na nich zasadzkę.

Za reżyserię filmu odpowiadał Justin Lin, a scenariusz napisał Chris Morgan. W produkcji zobaczyć można takie gwiazdy jak Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Gal Gadot, Jordana Brewster czy Eva Mendes.

"Szybcy i wściekli 5" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Szybcy i wściekli 5" zostanie wyemitowany już dziś, 6 lipca o godzinie 20:00 w Polsacie.

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