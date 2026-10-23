"Drużyna A": kinowa wersja popularnego serialu z lat 80-tych

Drużyna A to czteroosobowa ekipa byłych komandosów. Dowódcą jednostki jest Hannibal (Liam Neeson). Trzej pozostali śmiałkowie to: kobieciarz Buźka (Bradley Cooper), nieprzeciętnie silny B.A. Baracus (Quinton 'Rampage' Jackson) oraz genialny pilot Murdock (Sharlto Copley).

Drużyna A zyskuje renomę i jako elitarna jednostka wojskowa trafia na wojnę w Iraku. Tam, wbrew poleceniom zwierzchnika (Gerald McRaney), bohaterowie podejmują nieformalną misję. Celem jest wykradnięcie z rąk wroga matryc, służących do produkcji fałszywych dolarów, a także poważnej sumy już wyprodukowanych pieniędzy. Misja zostaje wypełniona. Niestety, po powrocie okazuje się, że żołnierze zostali... wrobieni.

Zostają aresztowani i skazani przez sąd wojskowy na 10 lat więzienia. Każdy z członków jednostki trafia do innego zakładu karnego. Nie mija pół roku, kiedy Hannibal otrzymuje cynk, dotyczący osoby, która posłała ich za kratki. Udaje mu się zbiec z więzienia i uwolnić pozostałych. Już w komplecie czwórka śmiałków wyrusza na kolejną misję. Czy uda im się oczyścić honor Drużyny?

"Drużyna A" jest remake'm popularnego serialu o tym samym tytule, który był emitowany w latach 1983 - 1987. Za reżyserię odpowiadał Joe Carnahan ("Łup", "W cieniu chwały"), z kolei scenariusz napisał duet Skip Woods i Brian Bloom.

"Drużyna A" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Drużyna A" zostanie wyemitowany dziś, 23 października o godz. 20:15 w Czwórce.

Zobacz też:

Klapa w kinach, sukces w streamingu. Epickie widowisko otrzyma kontynuację?, otwiera się w nowym oknie