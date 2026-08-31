"Titanic" w reżyserii Jamesa Camerona to epicka opowieść o miłości i tragedii, osadzona na tle historycznego rejsu tytułowego statku. Leonardo DiCaprio wciela się w postać Jacka Dawsona, młodego artysty z wolnym duchem, który na pokładzie RMS Titanic poznaje i zakochuje się w arystokratce Rose DeWitt Bukater, granej przez Kate Winslet. Choć Jack jest postacią, która na pierwszy rzut oka może wydawać się prostolinijna, to chemia między DiCaprio a Winslet sprawia, że para ta staje się jedną z najbardziej ikonicznych w historii kina.

"Titanic": ponadczasowe kino. Ta historia od lat wyciska łzy

Jedną z cech Jamesa Camerona jako reżysera jest nieustanna dbałość o szczegóły i dążenie do doskonałości. W "Titanicu" jest to szczególnie widoczne, jeśli dokładniej przyjrzy się filmowej scenografii. Nawet najdrobniejsze rekwizyty, takie jak srebrne sztućce, popielniczki i filiżanki, zostały oznaczone emblematem White Star Line, aby zachować historyczną dokładność. Nawet jeśli efekty pracy nad detalami nie są dla widzów zauważalne, reżyser przykładał do autentyczności dużą wagę.

"Titanic" odniósł ogromny sukces, zarówno komercyjny, jak i artystyczny, stając się jednym z najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. Choć spektakularne efekty wizualne i dramatyczne zakończenie są niezaprzeczalnymi atutami filmu, to właśnie dynamiczna relacja między głównymi bohaterami, wykreowana przez DiCaprio i Winslet, uczyniła "Titanica" nieśmiertelnym klasykiem.

"Titanic" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film Jamesa Camerona zostanie wyemitowany już dziś, 31 sierpnia o godz. 20:35 w Polsacie.

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