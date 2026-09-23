"Sami swoi" opowiadają o konflikcie zabużańskich rodzin Karguli i Pawlaków. Rody były zwaśnione przed II wojną światową, a po jej zakończeniu spór przeniósł się na ziemie zachodnie. Wszystko przez krowę, która weszła na łąkę sąsiadów, co stało się początkiem tragicznego wydarzeń.

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Scenarzysta Andrej Mularczyk oparł opowieść o Kargulach i Pawlakach na swoich historiach rodzinnych. Swe pomysły wpletli w fabułę także aktorzy, przede wszystkim Wacław Kowalski, który zagrał Kazimierza, głowę rodu Pawlaków. Z kolei Władysław Hańcza wcielił się w stojącego na czele Karguli Władysława. Za kamerą zasiadł Sylwester Chęciński, który w kolejnych latach zrealizował kontynuacje "Samych swoich": "Nie ma mocnych" (1974) oraz "Kochaj albo rzuć" (1977).

Pierwsza część historii o sporze Karguli i Pawlaków pozostaje od czasu swej premiery jedną z najbardziej lubianych polskich produkcji. W 1978 roku czytelnicy magazynu "Film" przyznali jej Złotą Kamerę dla najlepszego dzieła o tematyce współczesnej. W 2008 roku wyróżniono ją także Złotą Kaczkę dla najlepszego komediowego filmu stulecia. Z kolei w 2025 roku "Sami swoi" znaleźli się wśród 70 tytułów otwierających Listę Polskiego Dziedzictwa Filmowego.

"Sami swoi" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Sami swoi" zostanie wyemitowany dziś, 23 września o godz. 22:00 w Polsacie.

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