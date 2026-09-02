Dziś w telewizji polska komedia romantyczna. Nie brakuje pikantnych scen

Paulina Gandor

Paulina Gandor

Dziś w telewizji pokażą kontynuację odważnej komedii romantycznej. Film "Och, Karol 2" urzekł publiczność nie tylko zabawnym scenariuszem, ale i obsadą pełną cenionych polskich gwiazd. Gdzie i o której będzie można obejrzeć produkcję?

Piotr Adamczyk w jasnej teksturowanej marynarce i zielonej koszulce, portret na neutralnym tle.
Piotr AdamczykMichal BaranowskiAKPA

"Och, Karol 2": przebojowa polska komedia. Nie brakuje pikantnych scen

Karol (Piotr Adamczyk) ma wszystko. Świetnie zarabia, jest najlepszym pracownikiem dużej firmy, jeździ sportowym samochodem i posiada piękny dom, gdzie codziennie czeka na niego jeszcze piękniejsza narzeczona Maria (Małgorzata Socha). Jest czarujący, a kobiety zniewala w mgnieniu oka. Doskonale zdaje sobie sprawę, że podoba im się i z rozkoszą korzysta z tego dobrodziejstwa.

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Oprócz narzeczonej ma trzy kochanki. Ognistą Wandę (Małgorzata Foremniak), infantylną i słodką jak landrynka Paulinę (Marta Żmuda Trzebiatowska) i nieco zachowawczą, ale namiętną Irenę (Katarzyna Zielińska). Każda z jego kobiet jest inna, lecz dla niego to żaden problem. Karol świetnie sobie radzi. Każda bajka jednak kiedyś się kończy. Jego narzeczona Maria w końcu dowie się prawdy i zaplanuje zemstę. Pewnego dnia Karol wróci do domu i będzie przekonany, że śni. W progu przywita go narzeczona i kochanki.

Za reżyserię "Och, Karol 2" z 2011 roku odpowiada Piotr Wereśniak, który napisał scenariusz razem z Iloną Łepkowską. To luźna kontynuacja kultowej komedii "Och, Karol" (1985). Polscy widzowie ciepło przyjęli film. Uznali go za zabawny, lekki i zapałali sporą sympatią do bohaterów, odgrywanych przez najpopularniejszych aktorów w naszym kraju.

"Och, Karol 2" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Och, Karol 2" zostanie wyemitowany dzisiaj, 2 września o godzinie 20:30 w Polsacie.

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