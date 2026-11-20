"Most szpiegów": thriller szpiegowski z udziałem Toma Hanksa

Lata 50. XX wieku. Relacje między globalnymi mocarstwami są coraz bardziej napięte. Aresztowany w Nowym Jorku przez FBI szpieg Rudolf Abel oczekuje na rozprawę. Brookliński prawnik James Donovan (Tom Hanks), były oskarżyciel w procesach norymberskich, postanawia zostać jego obrońcą. W obliczu zimnowojennej paranoi to odważna decyzja, która naraża go na krytykę. Adwokat wierzy jednak, że każdy człowiek zasługuje na rzetelny proces.

Jego relacje z klientem oparte są na szacunku. Na sali sądowej podkreśla, że Abel wykonywał swoje obowiązki jak honorowy żołnierz. Niebawem Sowieci zestrzeliwują amerykańską maszynę. Pilot Francis Gary Powers trafia do niewoli. CIA obawia się, że zdradzi on poufne informacje. Agent Hoffman prosi Donovana o pomoc z uwagi na jego doświadczenie w sprawach szpiegowskich. Mecenas trafia do Berlina, żeby negocjować wymianę między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Dowiaduje się wówczas, że w Berlinie Wschodnim zatrzymano studenta, który wracał do Berlina Zachodniego. Angażuje się w uwolnienie zarówno wojskowego, jak i chłopaka.

Thriller szpiegowski autorstwa Stevena Spielberga został uhonorowany Oscarem dla najlepszego aktora drugoplanowego (Mark Rylance). Poza tym zdobył również pięć nominacji do tej prestiżowej filmowej nagrody. Scenariusz napisał duet Matt Charman i Ethan Coen, a za zdjęcia odpowiadał polski operator Janusz Kamiński, który wcześniej pracował m.in. przy takich kultowych tytułach jak "Lista Schindlera" czy "Szeregowiec Ryan".

"Most szpiegów" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Most szpiegów" zostanie wyemitowany w piątek 20 listopada o godz. 22:20 w Czwórce.

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