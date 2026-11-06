"Desperado" w reżyserii Roberta Rodrigueza z udziałem Antonio Banderasa i Salmy Hayek to jeden z najbardziej charakterystycznych filmów lat 90. Efektowne sceny akcji i charakterystyczny styl sprawiły, że tytuł na stałe zapisał się w historii kina akcji.

"Desperado": kultowy film z lat 90. i trudne początki Salmy Hayek. Gwiazda zalała się łzami przed kamerą

"Desperado" to druga część tzw. Trylogii Mariachi, którą Robert Rodriguez rozpoczął filmem "El Mariachi" z 1992 roku. Reżyser nie tylko stanął za kamerą, ale również napisał scenariusz i wyprodukował film. "Desperado" trafiło do kin 25 sierpnia 1995 roku i szybko zyskało status kultowej produkcji.

Głównym bohaterem jest El Mariachi (w tej roli Antonio Banderas), były muzyk, który przybywa do małego miasteczka na granicy meksykańsko-amerykańskiej, by pomścić śmierć ukochanej. W poszukiwaniach pomaga mu Carolina (Salma Hayek), właścicielka księgarni. Ich celem jest Bucho (Joaquim de Almeida), który okazuje się mieć związek z przeszłością El Mariachi.

Salma Hayek bez wątpienia wiele zawdzięcza roli w filmie. Okazała się ona dla debiutującej w Hollywood meksykańskiej aktorki trampoliną do sukcesu, gwarantując jej pierwsze nominacje do prestiżowych nagród i dużą rozpoznawalność w USA. Praca na planie była jednak dla gwiazdy źródłem ogromnego stresu i negatywnych emocji. Wszystko przez sceny miłosne z udziałem Antonio Banderasa, o których nie została poinformowana aż do momentu, gdy miały ruszyć zdjęcia.

"Nie powiedziano mi o tym. Tak więc, kiedy mieliśmy rozpocząć zdjęcia, ja zaczynałam szlochać. Bałam się, nie wiedziałam, czy dam radę" - mówiła w jednym z wywiadów.

"Desperado": dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Desperado" zostanie wyemitowany dziś, 6 listopada o godz. 20:10 w Czwórce.

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