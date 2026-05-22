Dziś w telewizji kontynuacja hitu akcji. Na ekranie plejada hollywoodzkich gwiazd

Paulina Gandor

"Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość" to kontynuacja przygód trzech odważnych kobiet, które muszą pokonać zagrożenia i rozpracować intrygę. Produkcja z gwiazdorską obsadą zostanie dziś wyemitowana w telewizji.

Bruce Willis w filmie "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość"© 2002 Columbia Pictures. All Rights Reserved.materiały prasowe
Bruce Willis w filmie "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość"© 2002 Columbia Pictures. All Rights Reserved.materiały prasowe

"Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość": kontynuacja hitu akcji. O czym opowiada film?

Tym razem niezrównane agentki z biura detektywistycznego Charliego powracają, by stawić czoła Madison Lee (Demi Moore) - Aniołkowi, który przeszedł na stronę zła. Dylan (Drew Barrymore), Natalie (Cameron Diaz) i Alex (Lucy Liu), wraz z zaufanym pomocnikiem, Bosleyem (Bernie Mac), podejmują misję odzyskania skradzionych z Departamentu Sprawiedliwości tytanowych pierścieni z zakodowanymi informacjami na temat nowej tożsamości osób objętych Programem Ochrony Świadków Federalnych.

W świecie tajnych operacji, gry pozorów i śmiertelnego ryzyka, Aniołki radzą sobie w niepowtarzalnym stylu, wykorzystując swoje szpiegowskie talenty, wiedzę, umiejętność kamuflażu i mistrzowskie opanowanie sztuk walki.

W głównej obsadzie filmu i w epizodach wystąpiła cała plejada gwiazd, m.in.: Bruce Willis, Pink, Melissa McCarthy, Mary-Kate i Ashley Olsen, John Cleese i Jaclyn Smith - znana z pierwszej, kultowej wersji "Aniołków Charliego" z lat 70.

"Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość" dziś w telewizji. Gdzie i o której zaplanowano emisję?

Film "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość" zostanie wyemitowany już dziś, 22 maja o 22:40 w Czwórce.

