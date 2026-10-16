"Góra Dantego" (1997): film katastroficzny z niesamowitymi efektami specjalnymi

Cztery lata temu w katastrofie wulkanu w Kolumbii dr Harry Dalton (Pierce Brosnan) stracił kobietę, którą kochał. Współcześnie zostaje wysłany przez swojego szefa, Paula Dreyfusa (Charles Hallahan), aby sprawdził aktywność wulkaniczną na Wybrzeżu Północno-Zachodnim Stanów Zjednoczonych, w pobliżu małego miasta w stanie Waszyngton, położonego obok uśpionego wulkanu w północnych kaskadach.

Harry przybywa do miasteczka i spotyka burmistrz Rachel Wando (Linda Hamilton) i jej dwoje dzieci, Grahama (Jeremy Foley) i Lauren (Jamie Renee Smith). Zanim Rachel pokaże mu jezioro, które on chce zbadać, idą do byłej teściowej Rachel, Ruth (Elizabeth Hoffman), która mieszka w górach. Podczas zwiedzania okolicy odkrywają uschłe drzewa, martwe wiewiórki i dwoje ludzi zmarłych w gorącym źródle. Wulkanolog wzywa swojego szefa, aby sprowadził zespół do monitorowania wulkanu. Okazuje się jednak, że ich wstępne badania nie potwierdzają aktywności wulkanicznej. Harry mimo to stara się przekonać Rachel, aby przygotowała się na katastrofę. Jednocześnie jego relacje z nią i jej dziećmi stają się coraz bliższe.

Sześć dni ćwiczeń. Pierce Brosnan dążył do perfekcji

Za reżyserię "Góry Dantego" odpowiadał Roger Donaldson ("Bunt na Bounty", "Angielska robota"), natomiast scenariusz napisał Leslie Bohem ("Tunel").

Choć filmowe miasteczko usytuowane jest w stanie Waszyngton, większość scen plenerowych kręcono w malowniczej, górniczej miejscowości Wallace w stanie Idaho. Z kolei wszystkie spektakularne ujęcia wewnątrz krateru zrealizowano na górze św. Heleny (Mount St. Helens) - aktywnym wulkanie w stanie Waszyngton, którego prawdziwa katastrofalna erupcja z 1980 roku posłużyła za inspirację dla filmu.

Pierce Brosnan, który zagrał w produkcji główną rolę, był bardzo oddany swojemu bohaterowi i chciał być jak najbardziej wiarygodny. Tak bardzo zależało na idealnej dramaturgii i dykcji w kluczowym momencie filmu, że przez sześć dni ćwiczył przed lustrem kwestię "It's a pyroclastic cloud!".

"Góra Dantego" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Góra Dantego" zostanie wyemitowany już dziś, 16 października o godz. 20:15 w Czwórce.

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