Dziś w telewizji imponujący thriller sci-fi. Ta historia wciąga bez reszty

Dwukrotny zdobywca Oscara Denzel Washington wciela się w postać obdarzonego ponadprzeciętną intuicją agenta, który cofa się w czasie, aby uprzedzić atak i zapobiec ogromnej tragedii.

"Deja Vu": thriller sci-fi z gwiazdorską obsadą. O czym opowiada film?

Każdy z nas doświadczył tajemniczo niepokojącego Déja Vu - tego błysku pamięci, gdy w przypadkowo spotkanej osobie rozpoznajemy znajomego, lub mamy wrażenie, że doskonale znamy nowe miejsce, chociaż nigdy wcześniej tam nie byliśmy. A gdyby to tajemnicze odczucie było nie wytworem naszej wyobraźni a rzeczywistym ostrzeżeniem wysłanym z przeszłości, albo też podpowiedzią z przyszłości? To, co zdaje się być niewinnym żartem naszej pamięci, w historii opowiedzianej w tym filmie staje się szaleńczym wyścigiem o życie.

W Nowym Orleanie, odbudowanym po uderzeniu huraganu Katrina, trwają obchody święta Mardi Gras. Na promie płynącym przez Missisipi nagle dochodzi do wybuchu. W zakrojonym na szeroką skalę śledztwie federalnym, bierze też udział Doug Carlin (Denzel Washington), doświadczony agent. Szybko łączy on sprawę ze śmiercią Claire Kuchever (Paula Patton), której ciało znaleziono godzinę przed eksplozją. Ten, kto w ten sposób usiłował się jej pozbyć i zatuszować zbrodnię, musiał wiedzieć o planowanej eksplozji.

Doceniając przenikliwość Carlina kierownictwo FBI przydziela go do specjalnej jednostki dochodzeniowej, której zadaniem jest poznanie prawdy. Grupą kieruje miejscowy agent specjalny Andrew Pryzwarra (Val Kilmer). Analizując nagrania z miejsca zbrodni system wyławia z tłumu podejrzaną twarz. To Carroll Oerstadt (Jim Caviezel ), żądny zemsty były wojskowy. Tymczasem Carlin ze zdziwieniem dostrzega, że zarówno on sam, jak i ci, którzy ocaleli, przeżywają podobne déja vu. Czy to zjawisko okaże się kluczem do rozwiązania zagadki eksplozji?

Producent najbardziej kasowych przebojów Jerry Bruckheimer i reżyser megahitów Tony Scott zjednoczyli siły, by według scenariusza Terry'ego Rossio i Billa Marsilii zrealizować pełen zaskakujących zwrotów akcji thriller science-fiction. Znakomite zdjęcia do tego filmu, autorstwa Paula Camerona, powstały rzeczywiście w Nowym Orleanie po przejściu Huraganu Katrina.

"Deja Vu" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Deja Vu" zostanie wyemitowany już dziś, 31 lipca o godz. 22:05 w Czwórce.

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