"Aniołki Charliego": kinowa wersja kultowego serialu z lat 70. O czym opowiada film?

Dylan (Drew Barrymore), Natalie (Cameron Diaz) i Alex (Lucy Liu) są piękne, inteligentne i niezawodne. Do perfekcji opanowały wschodnie sztuki walki, a do dyspozycji mają najnowsze zdobycze techniki, dzięki którym mogą stawić czoła przeciwnikowi na lądzie, wodzie i w powietrzu. Pracują dla Charliego, szefa agencji detektywistycznej specjalizującej się w rozwiązywaniu najtrudniejszych zagadek kryminalnych. Znane są wszystkim jako Aniołki Charliego.

Aniołki stają w obliczu największego wyzwania w całej swej dotychczasowej karierze, gdy nieznani sprawcy uprowadzają milionera, który opatentował rewolucyjny program identyfikacji głosu. Każdy, kto wejdzie w jego posiadanie, zyska niewyobrażalną władzę. Złoczyńcy przedwcześnie jednak świętują swój sukces. Od czego są bowiem Aniołki, którym nawet diabeł nie jest w stanie się oprzeć?

U boku Diaz, Barrymore i Liu wystąpili m.in.: Bill Murray, Sam Rockwell, Kelly Lynch, Tim Curry, Crispin Glover, Matt LeBlanc, Luke Wilson. Za kamerą stanął McG.

"Aniołki Charliego" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Aniołki Charliego" zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja o godz. 20:05 w TV4.

