Dziś w telewizji film pełen zwrotów akcji. W rolach głównych zjawiskowe gwiazdy

Paulina Gandor

"Turysta" to emocjonująca, rozgrywająca się w eleganckich sceneriach opowieść pełna intryg. W rolach głównych wystąpili znakomici Johnny Depp i Angelina Jolie. Film będący mieszanką kina szpiegowskiego, thrillera i romansu zostanie dziś wyemitowany w telewizji.

Kobieta w eleganckim płaszczu stoi na pierwszym planie, za nią mężczyzna w garniturze; otoczenie sugeruje luksusowe wnętrze
Kadr z filmu "Turysta"2010 GK Films, LLC. All Rights Reservedmateriały prasowe

"Turysta" to film, który już od pierwszych scen uwodzi klimatem przypominającym klasykę szpiegowskiego kina. Tajemniczy bohaterowie, przewrotna gra, emocjonujące zwroty akcji i pościgi, w tle zapierające dech plenery Paryża i Wenecji, luksusowe hotele, kasyna i wytworne pałace.

"Turysta": sprawne połączenie thrillera, komedii i romansu. O czym opowiada film?

Inspektor Acheson (Paul Bettany) ze Scotland Yardu, wbrew woli swojego szefa (Timothy Dalton), poszukuje nieuchwytnego Alexandra Pearce'a, który parę lat temu zniknął bez śladu, a do tego poddał się operacji plastycznej i nikt, włącznie z jego kochanką, Elise (Angelina Jolie), nie wie, jak teraz wygląda. Acheson ma nadzieję dopaść Pearce'a, kiedy ten skontaktuje się z mieszkającą w Paryżu Elise, dlatego piękna Angielka jest pod stałą obserwacją Interpolu. Tymczasem jej ukochanego ściga także okradziony przez niego mafioso, Reginald Shaw (Steven Berkoff).

Pewnego dnia Elise dostaje od Pearce'a wiadomość z instrukcją, by udała się do Wenecji i znalazła sobie w pociągu towarzysza podróży o jego posturze, tak aby śledzący ją policjanci uznali, że to on. Jej wybór pada na Franka (Johnny Depp), amerykańskiego turystę, który wkrótce wplątany zostanie w wir śmiertelnie niebezpiecznych wydarzeń.

Reżyser Florian Henckel von Donnersmarck, twórca oscarowego "Życia na podsłuchu", w niebanalny sposób łączy thriller z komedią i romansem, tworząc historię, która bawi i zapewnia prawdziwą przyjemność oglądania. To wszystko urozmaica także znakomita obsada - zagadkowy Johnny Depp i olśniewająca Angelina Jolie.

"Turysta": film z Angeliną Jolie i Johnnym Deppem dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Turysta" zostanie wyemitowany już dziś, 17 kwietnia o godzinie 20:05 w Czwórce.

