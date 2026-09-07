"Jurassic World Dominion": szósta odsłona słynnego "Parku Jurajskiego". Gigantyczny sukces finansowy

" Jurassic World: Dominion " to szósta odsłona "Parku Jurajskiego" i trzecia "Jurassic World". Akcja filmu rozgrywa się cztery lata po zniszczeniu Isla Nublar. Dinozaury żyją i polują teraz razem z ludźmi na całym świecie, tworząc kruchą równowagę, która zmieni przyszłość Ziemi. Stawia pytanie, czy ludzie pozostaną największymi drapieżnikami na planecie, którą teraz dzielą z najbardziej przerażającymi stworzeniami w historii.

W swoich rolach powracają m.in. Chris Pratt oraz Bryce Dallas Howard. Na ekranie oglądamy także gwiazdy pierwotnej serii - Laurę Dern i Sama Neilla.

"Jurassic World: Dominion" zadebiutował w kinach latem 2022 roku i przyciągnął tłumy widzów. Na całym świecie z box office zarobił ponad miliard dolarów.

"Jurassic World Dominion" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Widowiskowy film "Jurassic World Dominion" zostanie wyemitowany już dziś, 7 września o godz. 20:30 w Polsacie.

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