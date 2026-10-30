Dziś w telewizji epickie widowisko Stevena Spielberga. Za sukcesem filmu stoi Polak

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Dziś wieczorem w telewizji wzruszająca historia przyjaźni, której nie była w stanie zniszczyć nawet wojna. Na antenie Czwórki będzie można zobaczyć oscarowy hit Stevena Spielberga z wybitnymi zdjęciami Janusza Kamińskiego. O czym opowiada "Czas wojny"?

Młody mężczyzna o niebieskich oczach i jasnej cerze spogląda przed siebie z wyrazem skupienia
Kadr z filmu "Czas wojny" (2011)ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFPAFP

"Czas wojny": sześć nominacji do Oscara. Dramat wojenny Stephena Spielberga

Legendarny reżyser Steven Spielberg przedstawia kolejną epicką przygodę. "Czas wojny" to opowieść o wyjątkowej lojalności, nadziei oraz wytrwałości. Rodzina Narracottów prowadzi farmę w Devon. Ojciec Ted kupuje pięknego konia Joeya, który nie nadaje się jednak do pracy w gospodarstwie. Bardzo się z nim zaprzyjaźnia syn Narracottów, Albert. Wybucha I Wojna Światowa. Gdy rumak zostaje sprzedany armii, poznajemy jego dramatyczne, zmienne losy podczas wojennej zawieruchy. Tymczasem chłopak, choć nieletni, zaciąga się do wojska, mając nadzieję odnaleźć swego najwierniejszego przyjaciela...

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"Czas wojny" to epicka opowieść o poświęceniu i sile więzi, której nie są w stanie zniszczyć nawet najtrudniejsze doświadczenia. Za zdjęcia do filmu odpowiada polski operator Janusz Kamiński, wieloletni współpracownik Spielberga i dwukrotny laureat Oscara. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watson, Niels Arestrup, David Thewlis czy Tom Hiddleston.

"Czas wojny" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Czas wojny" zostanie w piątek 30 października o godz. 20:10 w Czwórce.

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