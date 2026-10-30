"Czas wojny": sześć nominacji do Oscara. Dramat wojenny Stephena Spielberga

Legendarny reżyser Steven Spielberg przedstawia kolejną epicką przygodę. "Czas wojny" to opowieść o wyjątkowej lojalności, nadziei oraz wytrwałości. Rodzina Narracottów prowadzi farmę w Devon. Ojciec Ted kupuje pięknego konia Joeya, który nie nadaje się jednak do pracy w gospodarstwie. Bardzo się z nim zaprzyjaźnia syn Narracottów, Albert. Wybucha I Wojna Światowa. Gdy rumak zostaje sprzedany armii, poznajemy jego dramatyczne, zmienne losy podczas wojennej zawieruchy. Tymczasem chłopak, choć nieletni, zaciąga się do wojska, mając nadzieję odnaleźć swego najwierniejszego przyjaciela...

"Czas wojny" to epicka opowieść o poświęceniu i sile więzi, której nie są w stanie zniszczyć nawet najtrudniejsze doświadczenia. Za zdjęcia do filmu odpowiada polski operator Janusz Kamiński, wieloletni współpracownik Spielberga i dwukrotny laureat Oscara. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watson, Niels Arestrup, David Thewlis czy Tom Hiddleston.

"Czas wojny" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Czas wojny" zostanie w piątek 30 października o godz. 20:10 w Czwórce.

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