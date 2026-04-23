Film "Zanim się pojawiłeś" jest adaptacją bestsellerowej powieści autorstwa Jojo Moyes o tym samym tytule. Uznawana za jedną najpiękniejszych historii o miłości ostatnich lat.

"Zanim się pojawiłeś": romantyczny wyciskacz łez. O czym opowiada film?

Louisie "Lou" Clark (Emilia Clarke) mieszka w małym angielskim miasteczku, na przekór modzie ubiera się nadzwyczaj kolorowo i jeszcze nie zdecydowała, co chciałaby robić w życiu. 26-latka marzy o studiach, ale dla dobra rodziny podejmuje różne dorywcze prace. Staje przed najpoważniejszym wyzwaniem zawodowym, gdy dostaje posadę opiekunki sparaliżowanego Willa Traynora (Sam Claflin) - młodego, zamożnego bankiera i aktywnego sportowca, którego życiowe plany zniweczyło tragiczne zdarzenie dwa lata temu w Londynie.

Matka Willa (Janet McTeer) i jego ojciec (Charles Dance) mają nadzieję, że żywiołowa osobowość Lou podniesie na duchu ich syna, który po wypadku popadł w depresję. Will jest początkowo oziębły w stosunku do ekscentrycznej opiekunki. Tymczasem jego była dziewczyna odwiedza go i ujawnia, że zamierza poślubić jego byłego najlepszego przyjaciela. To bolesne przeżycie, ale Will decyduje się wziąć udział w tej uroczystości i Lou będzie mu towarzyszyć. Niegdyś pełen energii, dziś cyniczny do szpiku kości, Will stracił nadzieję na szczęście. Gdy zbliżają się do siebie, Lou odkrywa, że on jest kulturalny i światowy, w przeciwieństwie do jej prostego życia spędzonego z rodzicami lub chłopakiem. Między Lou i Willem rodzi się uczucie. Ale czy to wystarczy, by przywrócić mu chęć do życia?

Film zdobył wielką popularność, szczególnie wśród fanów literatury romantycznej, i stał się ważnym głosem w dyskusji o jakości życia i granicach osobistej decyzji. "Zanim się pojawiłeś" po seansie na długo zostaje w pamięci i niejednego widza wzruszył do łez.

"Zanim się pojawiłeś" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Przygotujcie chusteczki na dzisiejszy wieczór! Film "Zanim się pojawiłeś" zostanie wyemitowany 23 kwietnia o godzinie 22:55 w Polsacie.

