"Reakcja łańcuchowa" (1996): thriller sensacyjny z gwiazdorską obsadą

Grupa naukowców pracuje nad wykorzystaniem wody jako źródła energii. W skład zespołu badawczego finansowanego przez wpływowego i zamożnego przemysłowca Paula Shannona (Morgan Freeman) wchodzą miedzy innymi: Eddie Kasalivich (Keanu Reeves) i Lily Sinclair (Rachel Weisz). W dniu, gdy naukowcy dokonali odkrycia zwiastującego rychły sukces całego przedsięwzięcia, Eddie znajduje zwłoki szefa pracowni, a wkrótce po tym, laboratorium wylatuje w powietrze.

Głównymi podejrzanymi są Eddie i Lily, u których odkryto materiały szpiegowskie. Obydwoje znaleźli się w samym centrum morderczej rozgrywki stając się obiektami pościgu wysłanników tajemniczej organizacji i policji. Osaczeni, zdają sobie sprawę, że nie mogą czekać, aż sytuacja sama się wyjaśni, a jedyną nadzieję stanowi dla nich potężny Paul Shannon. Lecz i on może stać po niewłaściwej stronie...

U boku Freemana, Reevesa i Weisz wystąpili także Fred Ward, Kevin Dunn, Brian Cox, Krzysztof Pieczyński oraz Joanna Cassidy. Za reżyserię filmu odpowiada Andrew Davis, który ma na koncie również takie dzieła jak oscarowy "Ścigany" z Harrisonem Fordem czy "Morderstwo doskonałe".

"Reakcja łańcuchowa" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Reakcja łańcuchowa" zostanie pokazany już dziś, 4 września o godzinie 22:20 w Czwórce.

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