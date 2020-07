"Dziewczyny z Dubaju": 500 zł za pokazanie piersi w filmie

To niewątpliwa okazja dla odważnych kobiet o egzotycznej urodzie, które chciałyby wystąpić w reżyserowanym przez Marię Sadowską filmie "Dziewczyny z Dubaju", a przy okazji zarobić. Właśnie takie osoby poszukiwane są do trwających właśnie zdjęć do tej produkcji.

Doda jest producentką filmu "Dziewczyny z Dubaju" /Piotr Molecki /East News

Prace nad filmem opartym na motywach książki Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju" idą pełną parą. Wśród producentów filmu są Dorota Rabczewska-Stępień oraz Emil Stępień.

"Szukamy pięknych kobiet o egzotycznej urodzie (Arabek, Azjatek, Hindusek w wieku od 18 do 35 lat) do filmu EMI w reż. Marysi Sadowskiej. Mamy dwie opcje do wyboru: 1) standardowe" statystowanie, stawka 200 PLN netto; 2) sceny topless, stawka 500 PLN netto. Nagrania w Warszawie" - można przeczytać w ogłoszeniu castingowym, dotyczącym produkowanych przez Dodę i jej męża Emila Stępnia "Dziewczyn z Dubaju".

Opowiadający o kulisach tzw. afery dubajskiej film kręcony jest od kilkunastu dni nie tylko w Warszawie. Ekipa filmowa pod kierownictwem Marii Sadowskiej odwiedziła też Dubaj, Monako oraz Cannes.



Niedawno do obsady filmu dołączyli kolejni zagraniczni artyści. Najpierw ogłoszono, że rolę w "Dziewczynach z Dubaju" dostał włoski aktor i model Giulio Berruti. Na początku tygodnia obsadę uzupełnili Andrea Preti oraz Luca Molinari.

Jak zapewniają twórcy filmu, wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń w produkcji Dody i Emila Stępnia nie jest przypadkowe. Stąd w obsadzie międzynarodowe gwiazdy.



Autorom filmu zależy na tym, by jak najwierniej oddać realia afery dubajskiej, w którą - obok polskich celebrytek i modelek - zamieszani byli też gangsterzy powiązani z wyższymi sferami krajów Bliskiego Wschodu.

W filmie, którego głównym scenarzystą jest Mitja Okorn, główne role zagrają Paulina Gałązka, Katarzyna Figura, Jan Englert, Beata Ścibakówna, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józek Pawłowski. Premierę "Dziewczyn z Dubaju" zaplanowano na 22 stycznia 2021 roku.