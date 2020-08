"Dziewczyny do wzięcia": Głupie miny i głośny śmiech

Gwiazdy filmu "Dziewczyny do wzięcia" - Regina Regulska i Ewa Pielach - nie miały nic wspólnego z aktorstwem. Pierwsza pracowała w Spółdzielni Ogrodniczej w Piasecznie, druga była zaopatrzeniowcem biurowym w Polmozbycie. Mimo to mówiono o nich "filmowe zwierzęta".

Ewa Pielach, Ewa Szykulska i Regina Regulska w filmie "Dziewczyny do wzięcia" /INPLUS /East News

"Dziewczyny są do wzięcia raz w tygodniu: w sobotę. Przyjeżdżają do stolicy z podwarszawskich miejscowości z nadzieją na rozrywkę, na przerwanie monotonii szarej egzystencji, na poznanie mężczyzny, może - w perspektywie - na trwały związek. Wyprawiają się po męża i po odrobinę wielkomiejskiego blichtru. Z takim zamiarem przybywają pewnej soboty do Warszawy trzy panny. Są nieładne i bezbarwne, tandetnie ubrane, ale bardzo starają się utwierdzić w swojej wyjątkowości i atrakcyjności. Trzymając się sztywno żelaznej zasady, że porządna dziewczyna nie zawiera znajomości na ulicy, dają się poderwać dopiero w kawiarni, gdzie wpadają w oko dwóm młodzieńcom z miasta, równie niezdecydowanym i skrępowanym jak one" - tak w serwisie Filmpolski.pl opisano zarys fabularny "Dziewczyn do wzięcia".

Obraz Janusza Kondratiuka przypominać miał "sposobem narracji, ujęciem tematu oraz specyficznym gorzko-ironicznym humorem" wczesne filmy Milosza Formana ("Czarny Piotruś", "Miłość blondynki") i innych reżyserów czeskiej "nowej fali" końca lat 60. Jednym z wyróżników tego podejścia do kina było wykorzystanie aktorów nieprofesjonalnych.

Kim były Regina Regulska i Ewa Pielach przed debiutem w "Dziewczynach do wzięcia"? Pierwsza pracowała w Spółdzielni Ogrodniczej w Piasecznie, druga była zaopatrzeniowcem biurowym w Polmozbycie. "To właśnie Janusz znalazł te dziewczyny. To były 'filmowe zwierzęta'" - wspomniał po latach brat reżysera 'Dziewczyn do wzięcia" - Andrzej Kondratiuk.

Głupie miny i głośny śmiech

"Gdy byłam w szkole, bardzo lubiłam filmy. Często chodziłam do kina Mewa w Piasecznie; najpierw na bajki, a potem głównie na historie o miłości. Od tamtej pory zawsze marzyłem, żeby pojawić się po drugiej stronie ekranu" - mówiła po osiągnięciu statusu aktorki Regina Regulska.

Jej przygoda z filmem zaczęła się w 1971 roku. "Wtedy pracowała w Spółdzielni Ogrodniczej w Piasecznie, tam mieszkała i chodziła do szkoły wieczorowej. Pewnego dnia poszła z koleżanką na kawę do domu kultury w Piasecznie. Właśnie wtedy reżyser Janusz Kondratiuk przeprowadzał casting wśród uczniów miejscowego liceum. Filmowcy biegali po całym budynku bardzo niezadowoleni, bo nie mogli znaleźć nikogo interesującego" - pisał Maciej Łuczak w książce "Wniebowzięci, czyli jak to się robi hydrozagadkę".

"W końcu asystent reżysera poprosił mnie i moją koleżankę. Podczas przesłuchania ją zamurowało, nie wydusiła z siebie żadnego słowa. Ja wyrecytowałam za to wierszyk i zaśpiewałem piosenkę. Na pożegnanie filmowcy powiedzieli, że jak wszystko będzie w porządku, to dostanę telegram z zaproszeniem na zdjęcia próbne. Otrzymałam go już po trzech dniach" - wspomina Regina Regulska.

Regulska spotkała Pielach podczas castingu do "Dziewczyn do wzięcia". Ta ostatnia pracowała w tym czasie w Polmozbycie.



"Szłam po długopisy, których akurat wtedy nie było, a tu zaczepia mnie na ulicy dwóch facetów: że oni są z filmu, szukają nowych twarzy, za rogiem mają taksówkę. Jeden się przedstawił - Kondratiuk. I ciągną mnie do tej taksówki. Myślę sobie - zboczeńcy. Nigdzie nie poszłam, uciekłam za przystanek. Krzyknęli za mną, żebym przyjechała jutro do wytwórni na Chełmską" - Pielach opowiadała w 1988 roku w wywiadzie dla "Życia".

"Kazali nam nauczyć się na pamięć notatki z 'Życia Warszawy', z kroniki kryminalnej Po czterech godzinach wkuwania, jak przyszła moja kolej, stanęłam za kamerą i ze strachu wszystko zapomniałam. Mówię: 'Panowie, kogoś zabili, ktoś tam uciekł i dajcie wy mi święty spokój'. Myślałam, że mnie z miejsca wyrzucą, a oni siedzą zadowoleni i się śmieją. Podobno robiłam głupie miny i dlatego zaangażowano mnie do film 'Dziewczyny do wzięcia'" - dodała przyszła aktorka.

Regulska wspomniała z kolei scenę z Chełmskiej, kiedy Janusz Kondratiuk przesłuchiwał ponad 50 dziewczyn starających się o rolę w filmie. Reżyser, który siedział na małym krzesełku, miał stracić równowagę i upaść na podłogę, rozdzierając sobie przy tym spodnie. "Wszystkie dziewczyny parsknęły śmiechem, ale ja śmiałam się najgłośniej. Tym zwróciłam na siebie uwagę" - pamięta Regina Regulska.

Trzecią damską rolę, dziewczyny pracującej na poczcie, wywalczyła sobie, a właściwie wypłakała, jedna z najpiękniejszych wtedy polskich aktorek, Ewa Szykulska, żona reżysera. W filmie stała się kobietą w szarym futerku z metalowymi koronkami na zębach i wulgarnym, wyzywającym śmiechem. Nakładki na zęby okazały się zresztą niezbyt starannie wykonane, bo aktorka ciągle gubiła na planie swoje "zęby" i cała ekipa musiała ich szukać.





Zdjęcie Ewa Szykulska i jej okropne zęby w filmie "Dziewczyny do wzięcia" / INPLUS / East News

Pieski małe dwa

Kto pamięta "Dziewczyny do wzięcia", ten z pewnością przypomni sobie uroczą piosenkę wykonywaną w filmie przez debiutującego na ekranie Zbigniewa Buczkowskiego. On też trafił do filmu przypadkiem, choć miał już wcześniej do czynienia z planem filmowym - mieszkał akurat naprzeciwko Wytwórni Filmów Fabularnych na Chełmskiej.

- Pierwszy raz poszedłem na plan w towarzystwie sąsiadki, jej syna i kilku kumpli. Miałem wówczas 10 lat. Dla chłopaków takich jak my, była to nie lada gratka. Mogliśmy zobaczyć z bliska, jak się kręci filmy. Załapałem się jako statysta. Miałem fory u pani Marii, która zajmowała się statystami. Od czasu do czasu wpadałem do niej, żeby pogadać, przynosiłem polne kwiaty i wiedziałem na bieżąco, kiedy będzie nowa produkcja. Sympatią darzył mnie również strażnik z wytwórni. Co tydzień przemycał mnie na zamknięty pokaz filmów. Jednego razu kupiłem mu paczkę Rarytasów. To nie to, co Sporty, które palił. Mocno wtedy zapunktowałem - Zbigniew Buczkowski wspominał w rozmowie z "Tele Tygodniem".

- Kiedy kręcono "Dziewczyny do wzięcia" wypatrzył mnie w tłumie gapiów i zaprowadził do reżysera, który przesłuchiwał kandydatów do roli kelnera, mówiąc, że ma odpowiednią osobę. Janusz Kondratiuk poprosił, żebym przeczytał z gazety fragment tekstu. Nie miałem tremy. Byłem już obyty z kamerą. Wyszło bardzo naturalnie. Na koniec kazał mi jeszcze coś zaśpiewać. Też nie było problemu. Jako dziecko popisywałem się wokalnie przed rodziną i sąsiadkami. Na planie zaśpiewałem piosenkę "Pieski małe dwa". Podpisałem umowę i otrzymałem najprawdziwszą w świecie gażę aktorką - przypomina aktor.

Maciej Łuczak dodaje w swej książce, że wykonanie Buczkowskiego zrobiło takie wrażenie na ekipie, że "od tamtej pory nie wołano już na niego Zbyszek, ale właśnie 'Si bą'".