"Dziewczyna z igłą" wygrywa 39. Tarnowską Nagrodę Filmową

39. Tarnowska Nagroda Filmowa właśnie dobiegła końca. Jurorzy oraz widzowie obejrzeli w ciągu tygodnia 14 wybranych polskich filmów pełnometrażowych, biorących udział w Konkursie Głównym. Na ekranie Marzenia, kina posiadającego ponad stuletnią tradycję, zostały wyświetlone takie filmy, jak: "Cisza nocna", "Simona Kossak", "Sezony", "Utrata równowagi", "Dziewczyna z igłą", "Światłoczuła", "Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć", "Pod wulkanem", "Wróbel", "Kulej. Dwie strony medalu", "Innego końca nie będzie", "Minghun", "To nie mój film" oraz "Rzeczy niezbędne". Wymienione produkcje walczyły nie tylko o Grand Prix w postaci statuetki "Maszkarona", ale również o Nagrodę Jury Młodzieżowego "Kamerzysta", Nagrodę Publiczności "Publika" oraz aż trzy nagrody specjalne.

Gala Wręczenia Nagród rozpoczęła się od powitania gości oraz przemówienia posłanki na Sejm Urszuli Augustyn. Następnie Nagrodę za całokształt twórczości oraz wkład w rozwój polskiej kinematografii odebrał Bogusław Linda, jeden z najpopularniejszych aktorów i ikona polskiego kina. Artysta odebrał statuetkę "Włóczykija" osobiście z rąk prezydenta Tarnowa Jakuba Kwaśnego. W przypadku tego wyróżnienia przyznawana jest również nagroda pieniężna w wysokości 10 000 złotych.

W tym roku swoją nagrodę wręczyło również Jury Dziecięce, złożone z przedstawicieli tarnowskich przedszkoli i szkół podstawowych, w składzie: Leon Jop, Hanna Prząda, Ignacy Fidowicz, Alicja Podstawska, Błażej Piwowarczyk, Krystian Rdzak, Przemysław Idziak, Bruno Bajan, Helena Koćwin, Marta Tomaszewska, Iga Mazur oraz Helena Grad. Najmłodsze gremium przyznało w przeglądzie Filmy Młodego Widza statuetkę "Maszkaronka" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł bajce "Zapakowany" w reżyserii Damiana Tchórzewskiego. Twórca, będący również producentem obrazu, odebrał nagrodę osobiście.

Zdjęcie Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny i Laureat Nagrody za całokształt - Bogusław Linda / Paweł Topolski dla Tarnowskiego Centrum Kultury / materiały prasowe

Jury Młodzieżowe w składzie: Daria Augustyn, Zbigniew Gunia, Patryk Jasiak, Kacper Łasak, Julia Przeklasa, Dariusz Robak oraz Wiktoria Wierzba (przewodnicząca) przyznało Nagrodę Jury Młodzieżowego "Utracie równowagi" Korka Bojanowskiego za "porwanie nas w świat aktorskiej ambicji i zawładnięcie naszymi zmysłami". Statuetkę "Kamerzysty" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł z rąk przewodniczącej Wiktorii Wierzby oraz Darii Augustyn odebrał w imieniu reżysera aktor Mikołaj Matczak.

Jednym z jurorów Tarnowskiej Nagrody Filmowej jest Publiczność, której wybór jest uznawany przez wielu twórców za najważniejszy. W tym roku Nagrodę Publiczności w postaci statuetki "Publika" oraz nagrody pieniężnej w wysokości 5 000 zł otrzymał film "Światłoczuła" Tadeusza Śliwy. Reżyserowi wręczyli ją zastępca dyrektora TCK Dominika Dąbek oraz dyrektor TCK Tomasz Kapturkiewicz.

Podczas tegorocznej edycji po raz pierwszy w historii festiwalu została przyznana Nagroda Specjalna dla debiutującego twórcy w wysokości 5 000 zł, ufundowana przez Tarnowskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Dyrektor TNF Magdalena Piątek i dyrektor artystyczny TNF Kuba Armata wręczyli ją Monice Majorek za "Innego końca nie będzie". "To mądry, odważny debiut, zapraszający widza do towarzyszenia w bardzo intymnym doświadczeniu. Za czułe studium ucieczek i powrotów oraz przejmującą opowieść o traumach, która nie przytłacza, a daje światło" – brzmiało uzasadnienie werdyktu.

Ponadto Jury Profesjonalne 39. Tarnowskiej Nagrody Filmowej pod przewodnictwem Anny Jadowskiej, reżyserki docenianych przez krytyków i nagradzanych obrazów, jak: "Dzikie róże" czy "Kobieta na dachu"; w którego składzie znaleźli się również: Konrad Bugaj – reżyser obsady, Diana Dąbrowska – filmoznawczyni oraz autorka projektu edukacyjnych spotkań online i podcastów "Accademia włoskiego kina", Piotr Jaxa – operator filmowy oraz fotograf, Łukasz M. Maciejewski – scenarzysta, a także Kamila Urzędowska – aktorka; po obejrzeniu 14 filmów konkursowych przyznało jeszcze dwie nagrody specjalne.

Nagroda Specjalna w wysokości 5 000 zł ufundowana przez Gemini Park Tarnów powędrowała do Małgorzaty Imielskiej za film dokumentalny "Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć". Reżyserka odebrała ją wraz z bohaterką Otylią Ejsmont z rąk członków Jury: Kamili Urzędowskiej i Konrada Bugaja oraz dyrektora Gemini Park Tarnów Krzysztofa Kryczki. "Film z wyjątkową delikatnością, ale i siłą artystycznego wyrazu oddaje głos tym, którzy często pozostają niesłyszani. Film urzeka autentycznością, humanizmem oraz głębokim zrozumieniem tematu, stając się ważnym głosem w rozmowie o zdrowiu psychicznym i społecznej odpowiedzialności. To kino, które nie tylko dokumentuje, ale uzdrawia – przez uważność, czułość i prawdę" – uzasadnili swoją decyzję jurorzy.

Natomiast Nagroda Specjalna w wysokości 5 000 zł ufundowana przez MGGP S.A. trafiła do Marii Zbąskiej za "To nie mój film" za "niezwykłą filmową podróż, która oczarowała nas swoją fantazją, prawdziwością, humorem i bezkompromisowością wizji artystycznej jej odważnej twórczyni. Za dzieło, które przypomina nam, jak ważna i piękna jest po prostu pasja tworzenia". Nagrodę reżyserce wręczyli członkowie Jury: Diana Dąbrowska i Piotr Jaxa oraz prezes MGGP S.A. Paweł Grad.

Zdjęcie Maria Zbąska / Paweł Topolski dla Tarnowskiego Centrum Kultury / materiały prasowe

Decyzją Jury Profesjonalnego Grand Prix 39. Tarnowskiej Nagrody Filmowej w postaci statuetki "Maszkarona" oraz nagrody pieniężnej w wysokości 15 000 zł otrzymał Magnus von Horn za "Dziewczynę z igłą". Gremium nagrodziło produkcję najwyższym laurem za "film brutalny, ale piękny. Za film trudny, ale ważny. Za film, który łapiąc widza za gardło, ukazując przeszłość, wskazuje, że tu i teraz wciąż wymaga od nas byśmy byli lepsi". Nagrodę reżyserowi wręczyli przewodnicząca Jury Anna Jadowska oraz Łukasz M. Maciejewski.

39. Tarnowską Nagrodę Filmową zamknął oficjalnie prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Wydarzenie zaś uświetnił koncert zatytułowany "Seriale, seriale", w którym jazzowe trio w składzie: Krzysztof Herdzin (fortepian), Mariusz Bogdanowicz (kontrabas) i Piotr Biskupski (perkusja) wykonało kompozycje z kultowych polskich seriali takich, jak: "Polskie drogi", "Lalka", "Czterdziestolatek", "Chłopi", "Wojna domowa", "Jan Serce", "Czterej pancerni i pies", "07 zgłoś się" czy "Stawka większa niż życie".

Zwycięskie filmy będzie można obejrzeć w kinie Marzenie w niedzielę, 8 czerwca, w ramach Epilogu 39. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.