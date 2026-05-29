"Zawodowcy"

W świecie współczesnego kina sensacyjnego Guy Ritchie wypracował własny, niemożliwy do podrobienia język, a jego najnowsze dzieło "Zawodowcy" jest tego widowiskowym dowodem. To produkcja, która porzuca zaułki Londynu z "Dżentelmenów" na rzecz egzotycznych lokacji i luksusowych kurortów, serwując widzom estetykę godną najlepszych odsłon przygód Jamesa Bonda.

Reżyser z precyzją łączy nienaganny styl - ubrania szyte na miarę i ekskluzywne detale - z walką. To kino akcji w wersji premium, gdzie zachwyt nad elegancją bohaterów jest równy zachwytowi nad precyzją ich ciosów.

Eve, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie i dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji.

"Mikey i Nicky"

Jedno z arcydzieł amerykańskiego kina lat 70., które nadal czeka na odkrycie w Polsce. "Mikey i Nicky" został zrodzony w twórczych bólach: zdjęcia trwały aż 110 dni, nakręconego materiału było niesłychanie dużo, a montaż zajął dwa lata. Gangsterska tragikomedia Elaine May o dwóch przyjaciołach i zawodowej zdradzie to kameralna nocna odyseja dziejąca się w zaśmieconej Filadelfii - "mieście braterskiej miłości", po którym biegał także tytułowy bohater "Rocky'ego".

May, matka chrzestna amerykańskiej komedii improwizowanej, była w tamtej dekadzie jedyną kobietą, która reżyserowała filmy dla hollywoodzkich studiów. Dzięki jej uporowi i niezmordowanej inwencji otrzymaliśmy w filmie "Mikey i Nicky" niezapomniany występ dwóch mistrzów: Petera Falka, czyli słynnego porucznika Columbo, oraz Johna Cassavetesa, guru amerykańskiego kina niezależnego. Przygotujcie się na śmiech, który więźnie w gardle i rozmowy kumpli, które znajdują się o krok od krindżu.

"Drzewo magii"

"Drzewo magii" to spektakularna i pełna ciepła ekranizacja uwielbianej serii książek dla dzieci autorstwa Enit Blydon.

Polly i Tim wraz z trójką dzieci to współczesna rodzina, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe okazuje się, że najmłodsi muszą obejść się bez Wi-Fi i ukochanych elektronicznych gadżetów oraz odkryć uroki świata na świeżym powietrzu. Podczas eksploracji okolicznych lasów trafiają na niezwykłe drzewo, zamieszkane przez barwne, ekscentryczne istoty. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy, pełne zapierających dech przygód. Dzięki magicznym doświadczeniom rodzina na nowo uczy się bycia razem i odkrywa, jak ważne jest wzajemne wsparcie i bliskość.

W barwnej opowieści w role rodziców wcielają się laureat Złotego Globu i nominowany do Oscara Andrew Garfield ("Sztuka pięknego życia", "Spider Man: Bez drogi do domu") oraz laureatka Złotego Globu Claire Foy ("The Crown"). Towarzyszą im m.in. Nicola Coughlan - gwiazda serialu "Bridgertonowie", hipnotyzująca w "Diunie" Rebecca Ferguson oraz niezapomniana z serialu "Reniferek" Jessica Gunning. Scenariusz jest dziełem Simona Farnaby'ego, współscenarzysty hitów "Paddington 2" i "Wonka".

"Tom i Jerry: Przygoda w muzeum"

Tom i Jerry to fenomen, który nie zna granic czasu ani wieku widza. Ikoniczny duet, od ponad 80 lat bawiący widzów na całym świecie, powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie.

Tom i Jerry narodzili się w 1940 roku w hollywoodzkim studiu MGM. Bohaterów stworzyli William Hanna i Joseph Barbera. Najbardziej kultowy duet kota i myszy miał w latach 1940-1958 ponad 160 klasycznych odcinków, a także liczne dedykowane serie, jak "Tom i Jerry Show" czy "Tom i Jerry w Nowym Jorku". Po raz pierwszy na wielkim ekranie pojawili się w 1992 roku w produkcji "Tom i Jerry: Film", a później jeszcze w 2021 roku. Teraz, w 2026 roku po raz trzeci wracają do kin.

Najnowsza produkcja "Tom i Jerry: Przygoda w muzeum" zabiera widzów w pełną akcji podróż przez czas i przestrzeń. Tym razem bohaterowie trafiają do tajemniczego muzeum, gdzie przypadkowo uruchamiają mechanizm przenoszący ich między epokami - od starożytności po futurystyczne światy.

"Niesamowita historia Mumbo Jumbo"

Malutki słonik Mumbo Jumbo magicznie urósł do gigantycznych rozmiarów. Teraz musi wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć Babę Jagę, która ma moce pozwalające na przywrócenie jego poprzednich rozmiarów. To pełna przygód wyprawa, która może sprawić, że Mumbo Jumbo znów stanie się mały, ale w środku pozostanie wielki.

"Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!"

"Niesamowite przygody skarpetek 3. Ale kosmos!" to opowieść o odwadze, poszukiwaniu własnej drogi, przyjaźni i o tym, że marzenia (nawet te o locie w kosmos!) są na wyciągnięcie ręki. Każda z sześciu historii to porcja absurdalnego humoru i pozytywnej energii, które bawią i inspirują. Wśród nich znajdą się dobrze znane młodym widzom z lektury szkolnej przygody - o skarpetce, która wygrała konkurs na najpiękniejszą różę i tej, która została szeryfem.

