Dzieli je ogromna różnica wieku. Ich historia to gotowy scenariusz na film

Sarah Paulson i Holland Taylor: po dekadzie ich drogi znowu się przecięły

Po raz pierwszy aktorki spotkały się w 2005 roku podczas przyjęcia. Ich drogi przecięły się ponownie jedenaście lat temu i dopiero wtedy między nimi zaiskrzyło. O początkach związku panie opowiedziały w programie Watch What Happens Live with Andy Cohen w 2019 roku.

"To długa historia" - mówiła Holland. "Poznałyśmy się bardzo, bardzo dawno temu. Byłam wtedy z kimś innym, Sarah też".

"Mijałyśmy się kilka razy, a później zaczęłyśmy obserwować się na Twitterze" - dodała Sarah. Przyznała również, że Holland w pewnym momencie wysłała jej prywatną wiadomość. I od tego się zaczęło.

"Tak, napisała do mnie. Układa nam się bardzo dobrze".

Zobacz też: Jej życie uczuciowe było burzliwe. Po latach związała się ze znaną piłkarką

Sarah Paulson i Holland Taylor: dzieli je ogromna różnica wieku

Co ciekawe (i dla niektórych dość kontrowersyjne) Paulson i Taylor dzieli ogromna różnica wieku - Taylor jest starsza od swojej ukochanej o 32 lata. Mimo tego, jak same przyznają, ich więź jest bardzo mocna.

"Wiele rzeczy z jakimi zmaga się obecnie Sarah i które są dla niej emocjonalnie bardzo ważne… Ja mierzyłam się z nimi 40, czy 30 lat temu" - opowiadała w jednym z wywiadów Holland Taylor. "Mówi mi o nich, a ja sięgam pamięcią i myślę, oczywiście, to jest trudne. Oczywiście, że jest to dla niej ważne".

Ich recepta na szczęście może nieco zaskoczyć. Zapytana o to w wywiadzie Paulson zdradziła, że tym, co pozwala im przetrwać w związku jest fakt, że… mieszkają osobno.

"Spędzamy razem mnóstwo czasu, ale nie mieszkamy w tym samym domu" - wyznała ikona "American Horror Story" w podcaście SmartLess. "Jesteśmy parą od wielu lat i sądzę, że to dzięki temu, iż jesteśmy razem, kiedy tego chcemy, a kiedy nie, to nie|".

"Mam ogromne szczęście, że moja partnerka, to osoba, która jest ode mnie mądrzejsza, dowcipniejsza i czyni moje życie lepszym w każdym aspekcie oraz pomaga mi być lepszą, świadomą siebie osobą. Sprawia też, że czuję się widziana, a to najważniejsze, co można podarować każdemu człowiekowi" - mówiła z kolei Paulson w programie The View.

Zobacz też: Ich związek zaczął się od randki w ciemno. Zeswatał ich gwiazdor kultowego serialu

Sarah Paulson i Holland Taylor: nie myślą o zalegalizowaniu związku

Choć Paulson i Taylor od lat są szczęśliwe, to nie myślą o zalegalizowaniu swojego związku.

"Nie sądzę, żebyśmy wzięły ślub" - mówiła Taylor w wywiadzie dla Radio Andy. "Nigdy nie rozmawiałyśmy o tym z zainteresowaniem. Nie znaczy to dla nas tyle, ile dla innych. Ale gdybyśmy chciały, to pewnie zdecydowałybyśmy się na ten krok".

W grudniu 2025 roku Sarah Paulson doczekała się swojej gwiazdy na Hollywoodzkiej Alei Sław. Holland Taylor wygłosiła przemowę oraz otworzyła się na temat ich związku.

"Hollywood dobrze zrobiło, honorując ją. A jeżeli Sarah jeszcze nie wie, to stałą, błyszczącą gwiazdę ma na mojej ulicy".

Podczas wystąpienia Taylor stwierdziła również, dość dobitnie, że bycie z Sarah Paulson "to przygoda, jaką zawsze chciałeś, by było twoje życie".

Zobacz też: Dwukrotnie oświadczył się znanej aktorce. Zerwali po dziesięciu latach