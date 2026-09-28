Dzieli ich wszystko, ale łączą rodzinne więzi. Nowy film TVP porusza

"Lachtara. Tęsknota": O filmie

"Lachtara. Tęsknota" to kino drogi, które z czułością, szorstkim męskim humorem i ironią opowiada o rodzinie, pamięci oraz poszukiwaniu własnych korzeni. Oficjalny zwiastun po raz pierwszy odsłania klimat tej wyjątkowej podróży, prowadzącej przez europejskie krajobrazy i dwa światy - grecki oraz polski.

Ojciec Grek i jego dorosły syn z Polski spotykają się po latach w Atenach. Po śmierci byłej żony i matki muszą wspólnie wrócić do Wałbrzycha, by sprzedać rodzinne mieszkanie. Choć łączy ich wspólna strata, dzieli ich język, temperament i lata niewypowiedzianych pretensji.

Zmuszeni okolicznościami ruszają śladami greckich uchodźców, którzy po greckiej wojnie domowej z lat 1946-1949 znaleźli schronienie w Polsce. Wspólna podróż staje się szansą na spóźnione pojednanie, odkrycie rodzinnej historii i nauczenie się bliskości na nowo - czasem niezgrabnie, czasem zabawnie, ironicznie i niekiedy boleśnie.

Ponadnarodowy charakter

W rolach głównych występują Filip Pławiak, znany m.in. z serialu Telewizji Polskiej "Drelich" czy filmu "Biała odwaga" oraz Branko Đurić, którego widzowie mogą pamiętać z oscarowej "Ziemi niczyjej". Partneruje im Sarina Farhadi, aktorka związana z kinem Asghara Farhadiego, w tym z nagrodzonym Oscarem "Rozstaniem". Międzynarodowa obsada podkreśla ponadnarodowy charakter tej historii.

Jeszcze przed polską premierą kinową film rozpoczął swoją międzynarodową drogę festiwalową. Film "Lachtara. Tęsknota" został zaprezentowany w sekcji Special Screening podczas 32. Festiwalu Filmowego w Sarajewie, jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych Europy Południowo-Wschodniej.

Kolejnym przystankiem już niedługo będzie Polish Film Festival Los Angeles 2026, który odbędzie się w dniach 12-15 listopada. Obraz Sebastiana Chondrokostasa powalczy tam o Hollywood Eagle Award dla najlepszego filmu 2026 roku w swojej kategorii, a laureatów poznamy już 12 listopada.

"Lachtara. Tęsknota" wejdzie do kin w całej Polsce już 6 listopada.

"Lachtara. Tęsknota" [trailer] materiały dystrybutora



