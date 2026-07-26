Dzieli ich 12 lat różnicy. Łączy ich miłość, której nigdy nie podważają

Matthew McConaughey i Camila Alves: dzieli ich 12 lat róznicy

Matthew McConaughey i Camila Alves poznali się w jednym z nocnych klubów w Los Angeles dwadzieścia lat temu. Aktor miał już tracić nadzieję, że kiedykolwiek spotka tę jedyną, pisze magazyn InStyle. Pewnego dnia, grał barmana, a brazylijska modelka przeszła koło baru.

W wywiadzie z People w 2020 roku McConaughey wspominał: "Wtedy właśnie się pojawiła, przesunęła się przed moimi oczami przez salę klubu, od prawej do lewej. To było tak, jakby unosiła się w powietrzu".

McConaughey pobiegł się przedstawić i chciał nawiązać znajomość, jednak modelka dwa razy odmówiła mu, zanim zdecydowała się pójść z nim na randkę, donosi InStyle.

"Od tego wieczora nie chciałem spędzać czasu z żadną inną kobietą, a tym bardziej spać. Chciałem mieć dzieci tylko i wyłącznie z nią" - mówił aktor na łamach People. "Łączy nas miłość, której nie podważamy.

Matthew McConaughey, Camila Alves Jon Kopaloff/FilmMagic Getty Images

Matthew McConaughey i Camila Alves: zachowują swoją prywatność

Po raz pierwszy publicznie Matthew McConaughey i Camilla Alves pojawili się razem na premierze filmu "Nie wszystko złoto, co się świeci" w 2008 roku. Po latach Alves wspominała, że to wydarzenie było dla niej bardzo stresujące.

Na Instagramie napisała, że choć spotykała się już z aktorem od dłuższego czasu, to było pierwsze publiczne wystąpienie. Wcześniej próbowali ze wszystkich sił zachować prywatność podczas show-biznesowych wydarzeń .

Matthew McConaughey i Camila Alves: łączy ich miłość, której nigdy nie podważają

McConaughey i Alves zaręczyli się w trakcie Świąt Bożego Narodzenia w 2011 roku. "To był ostatni prezent, który otworzyła. Zapakowałem go [pierścionek zaręczynowy] w siedem innych pudełek, żeby Camilla ciągle go rozpakowywała". Ślub pary odbył się w 2012 roku w Teksasie, a uroczystości trwały podobno trzy dni.

Matthew McConaughey i Camilla Alves mają trójkę dzieci - Leviego, Vidę i Livingstona. Modelka często udostępnia zdjęcia rodziny na Instagramie, ostatnio, kiedy dopingowali na trybunach drużyny podczas mistrzostw świata w piłce nożnej.

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