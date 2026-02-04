17 lutego minie dekada od śmierci jednego z najbardziej bezkompromisowych wizjonerów światowego kina - Andrzeja Żuławskiego. W celu upamiętnienia tego ważnego artysty firma dystrybucyjna Reset organizuje przegląd "Żuławski. Kino ekstazy". Przegląd będzie organizowany w różnych miastach Polski.

Oficjalne otwarcie przeglądu odbędzie się 17 lutego, o godz. 18:00 w warszawskiej Kinotece. Pokaz "Narwanej miłości" poprzedzi dyskusja o dziedzictwie reżysera, w której udział wezmą Michał Oleszczyk, Klara Cykorz i Michał Konarski.

Przegląd stwarza okazję, by na wielkim ekranie doświadczyć trzech dzieł pochodzących z francuskiego okresu twórczości reżysera, które zdefiniowały jego styl: operowy rozmach, emocjonalne ekstremum i dionizyjską energię. W programie znalazły się "Opętanie" z Isabelle Adjani (nagroda na MFF w Cannes dla najlepszej aktorki), "Najważniejsze to kochać" z Romy Schneider (Cezar dla najlepszej aktorki) i "Narwana miłość" z Sophie Marceau (tym filmem aktorka rozpoczęła wieloletnią współpracę artystyczną i życiową z reżyserem).

"Żuławskiemu zawdzięczamy bardzo wiele. Dzięki powodzeniu 'Opętania' w kinach mogliśmy kontynuować naszą działalność. Był to nasz pierwszy tytuł i zawsze będzie zajmować wyjątkowe miejsce. 'Szamanka' była za to pierwszym doświadczeniem z dystrybucją taśmy 35mm. A teraz, po raz pierwszy organizujemy nasz autorski przegląd. Tak więc Żuławski był i jest pierwszy. Andrzej Żuławski wciąż jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców na świecie. Warto, aby w kraju, z którym był związany i o którego historii także opowiadał, jego twórczość była bardziej rozpoznawalna" - mówi Patryk Tomiczek, właściciel Resetu.

Przegląd organizowany przez Reset to nie tylko hołd dla zmarłego artysty, ale przede wszystkim próba przybliżenia współczesnemu widzowi kina, które nie uznaje kompromisów. W dobie ugrzecznionych produkcji, "Kino ekstazy" przypomina, że film może być doświadczeniem fizycznym, wyczerpującym i oczyszczającym jednocześnie. Wszystkie te tytuły zobaczymy z odrestaurowanych kopii 4K.

Autorem oficjalnego plakatu przeglądu jest Arkadiusz Hapka, który tak pisze o swoim projekcie: "W koncepcji plakatu zależało mi na tym, by upozować reżysera na podobieństwo bohaterek z filmów, które pokażemy w przeglądzie. Mam wrażenie, że przez ten pryzmat spojrzymy na twórczość reżysera nieco inaczej. Na rysunku ukryte są trzy elementy przypisane trzem postaciom granym przez Romy Schneider, Sophie Marceau i Isabelle Adjani - ciekaw jestem, czy je rozpoznacie".