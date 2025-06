"Pamięć absolutna": remake kultowego filmu

"Pamięć absolutna" z 2012 roku w reżyserii Lena Wisemana to nowa wersja kultowego filmu Paula Verhoevena z 1990 roku, w którym główną rolę zagrał Arnold Schwarzenegger. Akcja toczy się w dystopijnej przyszłości, gdzie Ziemia została zdewastowana przez wojnę chemiczną, a do życia nadają się jedynie dwa obszary. Główny bohater, pracownik fabryki, odkrywa, że w rzeczywistości jest tajnym agentem uwikłanym w globalny konflikt między dwoma mocarstwami walczącymi o dominację. W roli Douglasa Quaida występuje Colin Farrell, a partnerują mu m.in. Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston i Bill Nighy.

Film zarówno z 1990, jak i z 2012 roku jest luźno oparty na opowiadaniu "Przypomnimy to panu hurtowo" ("We Can Remember It for You Wholesale") Philipa K. Dicka.

"Pamięć absolutna" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której oglądać?

Film "Pamięć absolutna" zostanie dzisiaj, 27 czerwca, wyemitowany na kanale Super Polsat o godzinie 21.00.