Agnieszka Dygant, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, obchodzi 45. urodziny. Sympatię widzów zyskała dzięki rolom w lubianych przez widzów serialach telewizyjnych, takich jak "Na dobre i na złe", "Prawo Agaty" oraz "Niania". Przynajmniej raz w roku gwiazda pojawia się na dużym ekranie - w ostatnich latach zagrała w takich kasowych hitach, jak "Botoks", "Kobiety mafii", "Pitbull. Nowe porządki" oraz trzy części "Listów do M.". "Lubię rzeczy, które gram i jeszcze nigdy nie wybrałam filmu czy serialu poprzez pryzmat tego, ile za to zarobię pieniędzy, nie to było moim priorytetem i tak było od początku mojej kariery. Nie dlatego też poszłam do szkoły teatralnej, żeby grać w reklamach" - Dygant mówiła niedawno agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.