Ben Affleck i Matt Damon wyprodukują nowy film Dwayne'a Johnsona

Dwayne Johnson zagra główną rolę w dramacie "Free Byrd", który wyprodukuje Artists Equity, firma należąca do Bena Afflecka i Matta Damona.

Hollywoodzki gwiazdor zagra w filmie kaskadera motocyklowego z Las Vegas, który ukrywa przed wszystkimi (w tym przed swoim bratem mechanikiem), że zdiagnozowano u niego demencję. Bohater zamierza zaryzykować wszystko i wykonać ostatni kaskaderski skok.

Scenariusz pisze Greg Kwedar, nominowany do Oscara za filmy "Sing Sing" i "Train Dreams".

"Ten film to dar pod wieloma względami. Pokaże zarówno piękno życia, jak i jego surową oraz bezduszną stronę. (...) Wszyscy są związani z naszą historią na swój własny, unikalny i osobisty sposób. Kiedy umysł bliskiej osoby zaczyna się nam wymykać, życie z pewnością nabiera zupełnie nowego znaczenia" - mówi Dwayne Johnson.

"To projekt, do którego wszyscy w firmie mamy osobisty stosunek. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że Greg Kwedar i Dwayne Johnson zdecydowali się na realizację tego filmu z nami i z niecierpliwością czekamy na możliwość zaprezentowania go widzom" - powiedzieli Affleck i Damon.

"Greg jest jednym z najciekawszych scenarzystów i reżyserów pracujących obecnie, a Dwayne to niezwykle utalentowany i utalentowany człowiek" - dodają.

Tymczasem Dwayne Johnson przygotowuje się do premiery swojego najnowszego filmu, aktorskiej "Vaiany". Następnie zagra w produkcjach "Jumanji: Otwarty świat" oraz "Lizard Music".