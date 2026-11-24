"Igrzyska śmierci": Woody Harrelson dwa razy odrzucił rolę w filmie

"Igrzyska śmierci" powróciły na duży ekran w wielkim stylu, a fani oprócz seansu najnowszej części sagi z sentymentem powracają również i do poprzednich odsłon cyklu. U boku Jennifer Lawrence i Donalda Sutherlanda jedną z głównych ról w filmach na bazie powieści Suzanne Collins odegrał amerykański aktor Woody Harrelson. Gwiazdor serialu "Detektyw" nie był jednak przekonany, czy występ w dystopijnym uniwersum dobrze wpłynie na rozwój jego kariery.

Dziś trudno wyobrazić sobie historię Katniss Everdeen i Peety Mellarka bez wsparcia ich mentora Haymitcha, w którego bezbłędnie wcielił się Harrelson. Nie tak łatwo było go jednak przekonać do podjęcia tego wyzwania.

Podczas trasy promocyjnej filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" Woody Harrelson spotkał się z Josephem Zadą, odtwórcą roli młodego Haymitcha w nowym filmie Francisa Lawrence'a. W trakcie ich wspólnego wywiadu dla magazynu Vanity Fair Harrelson zdradził, że zanim zdecydował się wystąpić w "Igrzyskach śmierci", dwukrotnie odrzucił tę propozycję.

Nie chciał zagrać słynnej roli. Reżyser musiał interweniować

"Tak, byłem głupi" - przyznał rozbawiony. "Podobało mi się to, czytałem książki, są naprawdę dobre, ale myślałem, że nie mam zbyt wiele do pokazania. To arbitralny, dziwny sposób oceniania tego" - powiedział.

Dopiero osobista rozmowa z reżyserem Garym Rossem przekonała go do udziału w filmie. "Nie wyobrażam sobie braku tego doświadczenia w moim życiu, braku tych ludzi. Gary do mnie zadzwonił i powiedział: 'Woody, musisz przyjąć tę rolę. Nie mam nikogo innego na oku. Musisz zagrać Haymitcha'. Rozmawialiśmy przez telefon jakieś 15 minut, aż w końcu powiedziałem: 'Dobra, okej, zróbmy to'" - wytłumaczył aktor.

Ostatecznie Harrelson wcielał się w postać Haymitcha we wszystkich filmach z oryginalnej sagi w latach 2012-2015.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" kinowym hitem

W najnowszej odsłonie "Igrzysk śmierci" to właśnie Haymitch Abernathy jest bohaterem, za którym podążamy. "Wschód słońca w dniu dożynek" zabiera nas do czasów młodości późniejszego mentora trybutów z Dwunastego Dystryktu, którą brutalnie przerywa udział w 50. edycji Głodowych Igrzysk. Haymitch jest zmuszony porzucić swoją rodzinę i ukochaną Lenore Dove Baird, by stoczyć walkę na arenie.

Film Francisa Lawrence'a podbija kina na całym świecie. Po zaledwie kilku dniach od premiery tytuł zarobił już 224 miliony dolarów - znacznie więcej, niż przewidywano (budżet produkcji wyniósł 150 milionów dolarów).

W obsadzie hitu znalazły się gwiazdy młodego pokolenia aktorów, takie jak Joseph Zada czy Mckenna Grace, oraz nieco bardziej doświadczeni w fachu Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Jesse Plemons i Maya Hawke. Na ekranie nie zabraknie również twarzy dobrze znanych z poprzednich odsłon sagi. Epizodyczne występy zaliczyli m.in. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson i Woody Harrelson, czyli filmowi Katniss Everdeen, Peeta Mellark i Haymitch Abernathy.