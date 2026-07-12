Dwie nominacje do studenckich Oscarów dla Warszawskiej Szkoły Filmowej

Filmy "Kanaan" w reżyserii Dominika Mireckiego i "Kamathipura Expres" w reżyserii Leona Korzyńskiego otrzymały nominacje do 53. Student Academy Awards, nazywanych Studenckimi Oscarami. O prestiżowe zwycięstwo w kategorii filmów fabularnych zawalczy siedem studenckich produkcji ze szkół filmowych z całego świata.

Filmy Leona Korzyńskiego i Dominika Mireckiego to jedyne polskie produkcje zakwalifikowane do tegorocznych Studenckich Oscarów spośród aż 2972 zgłoszeń. To nie tylko pierwsze w historii nominacje dla Warszawskiej Szkoły Filmowej, ale także precedens w historii polskiego kina studenckiego - szansę na to prestiżowe wyróżnienie mają aż dwa filmy z jednej uczelni filmowej.

"Wielkie gratulacje dla ekip Dominika i Leona! Trzymajcie kciuki, żeby nominacja zamieniła się w statuetkę! To wielki sukces polskiego kina, a także dowód na to, że nawet dokonania filmowego narybku stoją na światowym poziomie i z łatwością pokonują drogę przez Bałtyk, Morze Północne i Atlantyk do Stanów" - napisał na swym profilu na Facebooku Artur Zaborski, dziennikarz, krytyk filmowy i prorektor ds. współpracy międzynarodowej Warszawskiej Szkoły Filmowej.

"Kanaan": historia dwójki imigrantów z Bliskiego Wschodu

"To niesamowite, że zostaliśmy wyróżnieni przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej spośród niemal 3000 nadesłanych zgłoszeń. 'Kanaan' to uniwersalna historia o poszukiwaniu bezpiecznego miejsca na ziemi. Ten temat wymagał od nas dużej odwagi, więc docenienie w USA jest dla nas ogromnym sukcesem" - mówi Dominik Mirecki, reżyser filmu "Kanaan".

"Kanaan" opowiada historię dwójki imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy przed wojną uciekli do Polski, a teraz nielegalnie wykonują prace remontowe. Podczas zlecenia znajdują ciało mężczyzny, jednak za wezwanie policji grozi im deportacja. To gęsta od napięcia emocjonalna opowieść o moralnych dylematach, desperacji i granicach przyzwoitości.

Krótki metraż Dominika Mireckiego miał swoją oficjalną amerykańską premierę 10 lipca podczas New York Student Film Festival. Opiekunem artystycznym projektu jest kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej, Maciej Ślesicki.

"Kamathipura Express": opowieść o młodym Polaku, który żyje w bombajskich slumsach

"Jestem dumny z całej ekipy, z każdej osoby, która pomogła nam na krętej drodze do powstania tego filmu. Nikt z nas nie spodziewał się, że podczas samych zdjęć w Indiach wszystko zacznie się sypać i produkcja będzie zagrożona. Dlatego świetnie jest otrzymać taką wiadomość - cieszy mnie, że ktoś pomyślał o tym, żeby wyróżnić nasz film. Ale nie chcemy się zatrzymywać, idziemy dalej i już bierzemy się za kolejną produkcję" - mówi Leon Korzyński, reżyser filmu "Kamathipura Express".

Zdjęcia do filmu "Kamathipura Express" realizowano w Indiach. To barwna i emocjonalna opowieść o młodym Polaku, Osie, który żyje w bombajskich slumsach, gdzie ucieka przed dorosłością. Chłopak zakochuje się w Sapnie, nastoletniej tancerce, której rodzina tonie w długach. Gdy ojciec dziewczyny próbuje sprzedać ją do domu publicznego, para zostaje zmuszona do desperackiej ucieczki przez całe Indie, jak najdalej od Kamathipury - bombajskiej dzielnicy czerwonych latarni.

Międzynarodowa premiera filmu Leona Korzyńskiego odbędzie się 19 lipca w ramach Kolkata Shorts International Film Fest w Indiach. Opiekunem artystycznym projektu jest wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej, Agatha Dominik.

Kadr z filmu "Kamathipura Express" w reżyserii Leona Korzyńskiego Warszawska Szkoła Filmowa materiały prasowe

Studenckie Oscary: pokaz polskich nominowanych filmów

Studenckie Oscar to najważniejszy na świecie konkurs skierowany do studentów uczelni filmowych, który otwiera młodym twórcom drogę do międzynarodowej kariery. Jego organizatorem jest Academy of Motion Picture Arts and Sciences, a w gronie dotychczasowych laureatów znajdują się m.in. Robert Zemeckis czy Spike Lee.

Filmy "Kanaan" i "Kamathipura Express" będzie można zobaczyć 28 lipca w Kinie Elektronik w ramach cyklu "Idzie Nowe".

Uroczysta gala wręczenia Studenckich Oscarów odbędzie się we wrześniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF).

Produkcje Warszawskiej Szkoły Filmowej są współfinansowane przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej.