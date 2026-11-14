Dwa lata temu zagrał w świetnym akcyjniaku Netfliksa. Znowu łączą siły

Aaron Pierre swoją przełomową rolę otrzymał w "Rebel Ridge"

Aaron Pierre, którego w tym roku mogliśmy oglądać w serialu "Latarnie", przygotowuje nowy projekt we współpracy z Netfliksem. Wcześniej zagrał główną rolę w akcyjniaku "Rebel Ridge", który stał się jednym z największych hitów platformy.

W filmie w reżyserii Jeremy'ego Saulniera "Terry Richmond (w tej roli Pierre) przybywa do miasteczka Shelby Springs z prostą, lecz pilną misją, ma wpłacić kaucję za swojego kuzyna i uratować go przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Jednak gdy oszczędności życia Terry'ego zostają niesprawiedliwie zajęte przez organy ścigania, on sam musi zmierzyć się z lokalnym komendantem policji Sandym Burnne'em (Don Johnson) i jego bojowo nastawionymi podwładnymi. Nieoczekiwanie sojuszniczką Terry'ego okazuje się urzędniczka sądowa Summer McBride (AnnaSophia Robb). Wkrótce oboje zostają uwikłani w sięgający głęboko spisek" - czytamy w opisie "Rebel Ridge".

Aaron Pierre ponownie łączy siły z Netfliksem

Tym razem Aaron Pierre zagra w thrillerze akcji zatytułowanym "Fairytale in New York", za którego kamerą stanie Jalmari Helander ("Sisu"). Scenariusz napiszą Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

W "Fairtytale In New York" akcja rozgrywa się w Wigilię w Nowym Jorku. Tej nocy losy niepozornego taksówkarza mocno się zmienią, kiedy ruszy on w pościg za zbirami, którzy ukradli prezent dla jego syna, z którym od lat nie utrzymywał kontaktu.

To nie jedyny widowiskowy film, w którym niedługo zobaczymy Pierre'a. W 2027 roku na ekranach kin zadebiutuje najnowsza odsłona "Gwiezdnych wojen" - "Gwiezdne wojny: Starfighter" z Ryanem Goslingiem w roli głównej.

Zobacz też: Od ponad dwóch dekad widzowie kochają ten film. "Nic to dla mnie nie znaczy"