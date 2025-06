Dwa filmy o Batmanie przyprawiają Jamesa Gunna o ból głowy

Wynika to z faktu, że DC Studios pracuje nad dwiema adaptacjami komiksów o Batmanie. Pierwsza będzie kontynuacją filmu Matta Reevesa z 2022 roku, w którym w główną rolę wcielił się Robert Pattinson. Druga będzie nosiła tytuł "The Brave and the Bold", a jej akcja rozgrywałaby się w nowym Kinowym Uniwersum DC, do którego należą "Koszmarne komando", "Peacemaker" oraz nadchodzący "Superman".

Prace nad "Batmanem II" trwają. "Dajcie Mattowi Reevesowi czas"

Gunn przyznał, że szanse na występ Pattinsona obok innych herosów adaptacji komiksów DC są niewielkie. "Musielibyśmy nad tym pomyśleć. Nie jest tak, że nie było to nigdy dyskutowane. [...] Nigdy nie mówię, że jest na coś zero szans, bo tego nie wiesz. Jednak nie jest to teraz prawdopodobne" - mówił szef DC Studios.

Twórca "Supermana" odniósł się także do plotek o skasowaniu kontynuacji "Batmana" z 2022 roku. Jej data premier była już kilka razy przesuwana, a Matt Reeves w dalszym ciągu nie skończył prac nad scenariuszem. Nieoficjalnie mówi się, że reżyser boryka się z problemami w życiu prywatnym, które nie pozwalają mu w pełni poświęcić się projektowi.

"Ciągle słyszę, że 'Batman, część II' został skasowany. Nie został. Nie mamy scenariusza. Matt działa powoli. Dajmy mu czas. Pozwólmy mu zająć się jego robotą. Boże, ludzie są okropni. Stary, po prostu daj mu się skupić na swojej pracy" - mówił Gunn.

"The Brave nad the Bold". Co wiemy o filmie?

"The Brave and the Bold" skupi się na relacji Batmana z jego synem Damianem Wayne'em, o którego istnieniu przez długi czas nie wiedział. Scenariusz będzie oparty na komiksach autorstwa Granta Morrisona. Za kamerą stanie Andy Muschietti, twórca "Flasha".

"['The Brave and the Bold'] jest w tym momencie moim największym problemem w całym DC. Nie piszę tego scenariusza, ale pracuję z jego autorem. Staramy się zrobić to dobrze, ponieważ ta postać jest bardzo ważna dla świata DC, podobnie jak Wonder Woman. Poza rzeczami, którymi zajmuję się teraz, moje dwa priorytety to skończenie scenariuszy nowych filmów o Batmanie i Wonder Woman" - wyznał Gunn.

Dodał, że ma nadzieję na Batmana, który będzie miał ważną i jasną rolę w Kinowym Uniwersum DC. Nie zamierza także tworzyć Mrocznego Rycerza w stylu serialu z lat 60. XX wieku. Gunn zaznaczył, że ma koncepcję "The Brave and the Bold". Teraz pracuje nad tym, by ten pomysł został wcielony w życie.