Dwa Brzegi 2023: Retrospektywy Cassavetesa, Hasa i Łozińskiego

W programie tegorocznej edycji festiwalu 17. BNP Paribas Dwa Brzegi znajdą się najważniejsze filmy z historii kina. We współpracy z Warner Bros., z okazji 100-lecia istnienia studia, pokazane zostaną klasyki kina. Bohaterem zagranicznej retrospektywy reżyserskiej będzie twórca amerykańskiego kina niezależnego John Cassavetes, a polskiej jeden z najbardziej oryginalnych reżyserów - Wojciech Jerzy Has oraz mistrz współczesnego dokumentu - Paweł Łoziński .

Retrospektywa Johna Cassavetesa

Bohaterem zagranicznej retrospektywy reżyserskiej na 17. BNP Paribas Dwa Brzegi będzie John Cassavetes, amerykański reżyser, aktor i scenarzysta. Twórczość Cassavetesa znakomicie wpisuje się w główny nurt światowego kina, a jego wpływy sięgają do czasów współczesnych. Cassavetes stawiał na dokumentalną rejestrację zdarzeń i pracę z aktorem, zmierzającą do psychologicznego realizmu. W ramach retrospektywy na 17. BNP Paribas Dwa Brzegi zaprezentowane zostaną najważniejsze filmy: "Gloria" (film gangsterski zadający pytanie, co to znaczy być matką); "Mężowie" (historia mężczyzn próbujących poradzić sobie ze śmiercią przyjaciela) i "Minnie i Moskowitz" (opowieść o miłości nie znającej granic).



Martin Scorsese mówi o Cassavetesie jako najbardziej niezależnym reżyserze filmowym: "Był i na zawsze pozostanie moim przewodnikiem i mistrzem. Bez jego wsparcia i wskazówek nie byłbym tym, kim jestem w świecie filmu".

Zdjęcie Kadr z filmu "Gloria" (1980) / Columbia Pictures / materiały prasowe

Retrospektywa Wojciecha Jerzego Hasa

Bohaterem polskiej retrospektywy będzie Wojciech Jerzy Has. Można powiedzieć, że to co łączy Cassavetesa i Hasa to fakt jaką rolę odegrali oni w artystycznym życiu Martina Scorsese, bowiem "Rękopis znaleziony w Saragossie" jest dla Scorsese jednym z najważniejszych i najlepszych filmów, jakie zna historia kina. Scorsese jest nawet prezesem światowego klubu miłośników "Rękopisu...", a vice prezesem Francis Ford Coppola.



Oprócz "Rękopisu..." w programie 17. BNP Paribas Dwa Brzegi znajdą się filmy: "Sanatorium pod Klepsydrą", "Jak być kochaną", "Pożegnania" i "Pętla". Uzupełnieniem retrospektywy będzie pokaz filmu dokumentalnego "Rysopis znaleziony po latach" Sławomira Rogowskiego i Stanisława Zawiślińskiego.

Zdjęcie Kadr z filmu "Jak być kochaną", fot. Dwa Brzegi / materiały prasowe

W tym roku Wytwórnia Warner Bros. świętuje 100-lecie istnienia. 17. BNP Paribas Dwa Brzegi w cyklu "100 lat Warner Bros." pokaże kultowe filmy, niesamowite historie, ekranizacje bestsellerowych powieści. To jedna z niewielu okazji, by na dużym ekranie zobaczyć filmy, które weszły do historii kina, wyznaczając nowe trendy.

W programie: "Bonnie i Clyde" Arthura Penna (przewrotny klasyk kina gangsterskiego); "Tramwaj zwany pożądaniem" Elia Kazana (arcydzieło amerykańskiego dramatu z wybitną rolą Marlona Brando), "Sokół maltański" Johna Hustona (ponadczasowy kryminał z wyjątkową rolą Humphrey’a Bogarta); "Powiększenie" Michelangelo Antonioniego (znakomicie nakręcony, niepokojący film - zagadka); "Buntownik bez powodu" Nicholasa Raya (dramat o dojrzewaniu z najbardziej charakterystyczną rolą Jamesa Deana); "Bullitt" Petera Yatesa (jeden z najbardziej ekscytujących i inteligentnych filmów akcji). W ramach pokazów specjalnym zaprezentowany zostanie "Fitzcarraldo" Wernera Herzoga (jeden z najbardziej szalonych filmów w dziejach kina) oraz dokument poświęcony twórczości reżysera - "Werner Herzog. Radykalny marzyciel" w reżyserii Thomasa von Steinaeckera.



Zdjęcie Paweł Łoziński, fot. Rafał Masłow / Dwa Brzegi / materiały prasowe

17. BNP Paribas Dwa Brzegi przyjrzy się twórczości Pawła Łozińskiego, znakomitego współczesnego polskiego dokumentalisty. Reżyser przyjedzie do Kazimierza Dolnego i udzieli Lekcji Kina. Paweł Łoziński mówi, że robi filmy głównie z ciekawości drugiego człowieka, co staje się wyjątkową okazją do porozmawiania o nas, o tym jacy jesteśmy. Szczególnie widoczne jest to w jego ostatnim "Filmie balkonowym", ale na 17. BNP Paribas Dwa Brzegi będzie można obejrzeć m.in. "Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham", "Pani z Ukrainy", "Ojciec i syn" czy "Chemię" i "Miejsce urodzenia".

BNP Paribas Dwa Brzegi - 17. Festiwal Filmu i Sztuki odbywa się w dniach 29 lipca - 6 sierpnia 2023 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.