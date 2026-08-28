Duchy przeszłości i trudne relacje braterskie. "Anemon" w końcu w streamingu

"Anemon" w reżyserii Ronana Day-Lewisa to jego reżyserski debiut, w którym w głównej roli wystąpił jego ojciec - nagrodzony trzema Oscarami Daniel Day-Lewis.

"Anemon": o czym jest?

Niejasne doświadczenia z przeszłości, naznaczone szokującą przemocą i surową religijnością, sprawiły, że bracia Ray i Jem Stoker nie utrzymują ze sobą kontaktu od dwudziestu lat. Każdy z nich szukał w tym czasie odkupienia na swój sposób: Ray żyje na dobrowolnym wygnaniu, podczas gdy Jem znalazł ukojenie w gorliwej wierze oraz rodzinie. Jednak kryzys rodzinny zmusza Jema do odnalezienia brata i poproszenia go o przepracowanie najtrudniejszych momentów ich życia. W prymitywnej chacie Raya, ukrytej głęboko w lasach północnej Anglii, mężczyźni stają twarzą w twarz z duchami przeszłości, obnażając głęboko skrywane urazy, niemal zapomniane animozje i niewypowiedzianą tragedię.

Światowa premiera filmu miała miejsce 28 września na New York Film Festival 2025, a 3 października ruszyła ograniczona dystrybucja kinowa w Stanach Zjednoczonych. Produkcja otwierała również 33. Międzynarodowy Festiwal EnergaCamerimage w 2025 roku.

Obraz spotkał się z mieszanymi reakcjami - recenzenci krytykowali scenariusz, lecz chwalili zdjęcia oraz wybitną grę aktorską. Na portalu Rotten Tomatoes 52% ze 145 opublikowanych recenzji jest pozytywnych, a średnia ocen wynosi 5,7/10.

Teraz produkcja jest dostępna w bibliotece platformy streamingowej SkyShowtime.