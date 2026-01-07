Wirtuale 2026: "od branży dla branży"

Wirtuale to konkurs dla najlepszych mediów i ludzi mediów w Polsce organizowany przez Wirtualne Media. W tym roku odbędzie się druga edycja wydarzenia, która jest uhonorowaniem pracy polskich redakcji, kształtujących nie tylko branżę, ale i rzeczywistość.

"Wierzymy, że nowoczesne media to więcej niż nagłówki i ekrany. To historie, które kształtują społeczeństwo, technologie, które zmieniają świat, i ludzie, których praca zasługuje na uznanie" - czytamy w manifeście Wirtuali.

O tym, kto otrzyma statuetkę, zdecyduje Kapituła, w skład której wchodzi ponad 80 osób tworzących medialny ekosystem, w tym redaktorzy i redaktorki naczelne, dziennikarze, przedstawiciele instytucji ze świata mediów oraz profesorowie z wydziałów dziennikarstwa. W zaszczytnym gronie ekspertów znaleźli się m.in.: Piotr Witwicki (redaktor naczelny Interia.pl), Łukasz Noszczak (zastępca redaktora naczelnego Interii) i Przemysław Białkowski (zastępca dyrektora pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat).

Wirtuale 2026: nagroda dla najlepszych mediów i ludzi mediów

W tym roku media i ludzie mediów nagrodzeni zostaną w 15 kategoriach:



Medium roku

Wydarzenie medialne roku (wybór redakcji WM)

Publikacja roku (polityka/wydarzenia)

Publikacja roku (społeczeństwo)

Publikacja roku (biznes/gospodarka/technologie)

Publikacja roku (sport)

Publikacja roku (kultura/rozrywka)

Okładka roku

Program wideo roku

Wideo roku

Audio roku

Innowacja roku

Osobowość medialna roku (głosowanie czytelników)

Cykl redakcyjny roku

Walka z dezinformacją (kategoria specjalna)

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 stycznia. Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się 9 marca na uroczystej gali w Warszawie.

