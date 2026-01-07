Druga edycja Wirtuali. Nagroda dla najlepszych mediów w Polsce
Gala Wirtuale 2026 to prestiżowe wydarzenie, podczas którego uhonorowani zostaną wpływający na branżę i kształtujący rzeczywistość przedstawiciele polskich mediów (w tym redakcje, twórcy oraz cykle). Nagrody będą wręczone w aż 15 kategoriach. O wyborze laureatów zadecyduje szeroka Kapituła złożona z ponad 80 ekspertów.
Wirtuale to konkurs dla najlepszych mediów i ludzi mediów w Polsce organizowany przez Wirtualne Media. W tym roku odbędzie się druga edycja wydarzenia, która jest uhonorowaniem pracy polskich redakcji, kształtujących nie tylko branżę, ale i rzeczywistość.
"Wierzymy, że nowoczesne media to więcej niż nagłówki i ekrany. To historie, które kształtują społeczeństwo, technologie, które zmieniają świat, i ludzie, których praca zasługuje na uznanie" - czytamy w manifeście Wirtuali.
O tym, kto otrzyma statuetkę, zdecyduje Kapituła, w skład której wchodzi ponad 80 osób tworzących medialny ekosystem, w tym redaktorzy i redaktorki naczelne, dziennikarze, przedstawiciele instytucji ze świata mediów oraz profesorowie z wydziałów dziennikarstwa. W zaszczytnym gronie ekspertów znaleźli się m.in.: Piotr Witwicki (redaktor naczelny Interia.pl), Łukasz Noszczak (zastępca redaktora naczelnego Interii) i Przemysław Białkowski (zastępca dyrektora pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat).
W tym roku media i ludzie mediów nagrodzeni zostaną w 15 kategoriach:
- Medium roku
- Wydarzenie medialne roku (wybór redakcji WM)
- Publikacja roku (polityka/wydarzenia)
- Publikacja roku (społeczeństwo)
- Publikacja roku (biznes/gospodarka/technologie)
- Publikacja roku (sport)
- Publikacja roku (kultura/rozrywka)
- Okładka roku
- Program wideo roku
- Wideo roku
- Audio roku
- Innowacja roku
- Osobowość medialna roku (głosowanie czytelników)
- Cykl redakcyjny roku
- Walka z dezinformacją (kategoria specjalna)
Zgłoszenia przyjmowane są do 25 stycznia. Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się 9 marca na uroczystej gali w Warszawie.
Zobacz też: