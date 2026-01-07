Reklama

Druga edycja Wirtuali. Nagroda dla najlepszych mediów w Polsce

7 minut temu

Gala Wirtuale 2026 to prestiżowe wydarzenie, podczas którego uhonorowani zostaną wpływający na branżę i kształtujący rzeczywistość przedstawiciele polskich mediów (w tym redakcje, twórcy oraz cykle). Nagrody będą wręczone w aż 15 kategoriach. O wyborze laureatów zadecyduje szeroka Kapituła złożona z ponad 80 ekspertów.

Wirtuale 2026: "od branży dla branży"

Wirtuale to konkurs dla najlepszych mediów i ludzi mediów w Polsce organizowany przez Wirtualne Media. W tym roku odbędzie się druga edycja wydarzenia, która jest uhonorowaniem pracy polskich redakcji, kształtujących nie tylko branżę, ale i rzeczywistość.

"Wierzymy, że nowoczesne media to więcej niż nagłówki i ekrany. To historie, które kształtują społeczeństwo, technologie, które zmieniają świat, i ludzie, których praca zasługuje na uznanie" - czytamy w manifeście Wirtuali.

O tym, kto otrzyma statuetkę, zdecyduje Kapituła, w skład której wchodzi ponad 80 osób tworzących medialny ekosystem, w tym redaktorzy i redaktorki naczelne, dziennikarze, przedstawiciele instytucji ze świata mediów oraz profesorowie z wydziałów dziennikarstwa. W zaszczytnym gronie ekspertów znaleźli się m.in.: Piotr Witwicki (redaktor naczelny Interia.pl), Łukasz Noszczak (zastępca redaktora naczelnego Interii) i Przemysław Białkowski (zastępca dyrektora pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat).

Wirtuale 2026: nagroda dla najlepszych mediów i ludzi mediów

W tym roku media i ludzie mediów nagrodzeni zostaną w 15 kategoriach:

  • Medium roku
  • Wydarzenie medialne roku (wybór redakcji WM)
  • Publikacja roku (polityka/wydarzenia)
  • Publikacja roku (społeczeństwo)
  • Publikacja roku (biznes/gospodarka/technologie)
  • Publikacja roku (sport)
  • Publikacja roku (kultura/rozrywka)
  • Okładka roku
  • Program wideo roku
  • Wideo roku
  • Audio roku
  • Innowacja roku
  • Osobowość medialna roku (głosowanie czytelników)
  • Cykl redakcyjny roku
  • Walka z dezinformacją (kategoria specjalna)

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 stycznia. Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się 9 marca na uroczystej gali w Warszawie.

