Druga część komedii, którą pokochali Polacy. Jeszcze więcej śmiechu i jeszcze więcej wzruszeń

"Dalej jazda 2": Powrót ukochanych bohaterów

Ela i Józef (Małgorzata Rożniatowska i Marian Opania), Barbara i Andrzej (Anita Sokołowska i Mariusz Drężek), Justynka i Sebastian (Julia Wieniawa i Bartłomiej Firlet) oraz Antoni Kryska (Wiktor Zborowski) to bohaterowie pierwszej części filmu "Dalej jazda", których publiczność pokochała za autentyczność, ciepło i bezkompromisowe podejście do życia. W kontynuacji twórcy rozwijają ich wątki. Relacje bohaterów dojrzewają, komplikują się i zaskakują nowymi odcieniami. Bo choć wszyscy są "dalej w drodze", życie ponownie wystawia ich na próbę. To opowieść o tym, że rodzina jest najważniejsza, o drugich szansach i o tym, że czasem trzeba zawrócić z trasy, by odnaleźć właściwy kierunek.

Jednocześnie "Dalej jazda 2" otwiera się na nowe postacie, które wnoszą do historii świeżą energię, nieoczywiste konflikty i zupełnie nowe źródła komizmu. Antoni zakocha się w pani Danusi, która prowadzi lokalne radio (w tej roli Maria Winiarska). Józek będzie musiał pójść wyspowiadać się przed ślubem Proboszczowi (którego gra Cezary Pazura). Barbara zdecyduje się na remont i wynajmie ekipę budowlaną nadzorowaną przez Rafała (w tej roli Sebastian Stankiewicz). To tylko niektóre nowe postacie, jakie zobaczymy w "Dalej jazda 2".

Nowi bohaterowie nie tylko wywrócą znany układ sił, ale też staną się lustrem, w którym główni bohaterowie będą musieli się przejrzeć. Efekt? Jeszcze więcej śmiechu, ale i momentów, które chwytają za serce. Druga część podkręca wszystko to, co widzowie pokochali w oryginale: humor jest odważniejszy, dialogi ostrzejsze, a emocje głębsze. Film balansuje między lekką, inteligentną komedią a poruszającą historią o bliskości, rodzinie i potrzebie bycia wysłuchanym. To kino, które bawi do łez i wzrusza dokładnie wtedy, gdy widz najmniej się tego spodziewa.

"Dalej jazda 2" to dowód na to, że dobra kontynuacja nie powtarza schematów, ale rozwija świat i bohaterów w sposób szczery i angażujący. To film, który mówi: życie się nie kończy, ono po prostu jedzie dalej. Czasem szybciej, czasem pod górkę, ale zawsze z emocjami, które warto przeżyć razem

"Dalej jazda 2": Fabuła

Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części "Dalej jazda" aby... wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń - od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.