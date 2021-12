W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że alkohol, choćby w niewielkich ilościach, nie służy mojemu życiu, zdrowiu, rodzinie. Nie chciałam o tym opowiadać, moja podróż do trzeźwości odbywała się z dala od mediów. Cały czas towarzyszyła mi ogromna pewność, że to, co robię, ma sens

wyznała Barrymore.