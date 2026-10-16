Dramatyczne chwile w domu Hayden Panettiere. Ujawniono nagranie

Dramatyczne chwile tuż przed śmiercią Hayden Panettiere

Nagranie z akcji ratunkowej w domu 36-letniej Hayden Panettiere odtwarza dramatyczne chwile tuż przed przyjazdem medyków. 16 sierpnia 2026 roku pod numer alarmowy zadzwonił brat jej partnera, Zach Hickerson, który po powrocie do domu zastał aktorkę nieprzytomną. Mężczyzna następnie zadzwonił na 911 i przeprowadził resuscytację Panettiere, która tego dnia przedawkowała opioidy.

Gdy Hickerson nie mógł dodzwonić się do brata i jego dziewczyny po powrocie z kościoła, postanowił dla bezpieczeństwa zajrzeć do ich mieszkania. Na miejscu zastał Briana Hickersona, który przerażony powiedział mu o tym, że znalazł swoją dziewczynę nieprzytomną. Zach zadzwonił wówczas na pogotowie.

- Czy oddycha? - zapytał dyspozytor.

- Nie, nie sądzę - odpowiedział mu Zach Hickerson.

- Dobrze, musimy rozpocząć RKO (resuscytację krążeniowo-oddechową). Powiem ci jak to zrobić, okej? Najpierw zaczniemy od wentylacji. Musisz położyć ją płasko na plecach i wyjąć wszystko spod jej głowy - mówił dyspozytor.

Hayden Panettiere nie żyje. Znamy przyczynę śmierci aktorki

Nagranie potwierdza wcześniejsze wypowiedzi Hickersona, który określił śmierć swojej niedoszłej szwagierki jako "niebywale bolesną".

"Kiedy weszliśmy do środka i próbowaliśmy obudzić Hayden na lunch, zorientowaliśmy się, że jest nieprzytomna. Natychmiast zadzwoniłem pod numer alarmowy 911, a Brian podał jej Narcan. Następnie wspólnie prowadziliśmy resuscytację krążeniowo-oddechową, cały czas rozmawiając przez telefon z dyspozytorem, aż na miejsce przybyła straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Potem patrzyliśmy, jak podejmują wszelkie możliwe działania, by ratować jej życie" - mówił wówczas w rozmowie z TMZ.

Mimo akcji ratunkowej, życia Hayden Panettiere nie udało się uratować. Przyczyną śmierci aktorki było przypadkowe przedawkowanie fentanylu i innych substancji stosowanych m.in. przy leczeniu stanów lękowych.

Panettiere osierociła 11-letnią córkę, Kayę, której ojcem jest były narzeczony aktorki, Wołodymyr Kłyczko.