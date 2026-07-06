"Odyseja": Tom Holland był zachwycony pracą z kamerami IMAX

Lipiec to miesiąc wyjątkowych kinowych premier i niezwykle intensywny moment w karierze Toma Hollanda. Cały świat z niecierpliwością wyczekuje nowych filmów z jego udziałem - "Odysei" i "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - które zadebiutują kolejno 17 i 31 lipca.

30-letni brytyjski aktor, który w najnowszym filmie Christophera Nolana wcielił się w rolę Telemacha, czyli mitologicznego syna Odyseusza, podczas trasy promocyjnej "Odysei" opowiedział o wyzwaniach, z jakimi musiał się zmierzyć na planie blockbustera.

Brytyjczyk nigdy wcześniej nie miał do czynienia z kręceniem filmu kamerami IMAX, przez co momentami czuł się na planie niepewnie. W rozmowie z Fandango u boku Christophera Nolana, Anne Hathaway i Matta Damona aktor przyznał, że wątpliwości pojawiły się już pierwszego dnia.

- Praca z kamerami IMAX po raz pierwszy to niesamowite doświadczenie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem i nie miałem pojęcia, że można nimi kręcić ciągiem tylko przez trzy minuty. Pamiętam, że wciąż ciąłeś scenę, a ja byłem z Jonem [Bernthalem] i zastanawiałem się: Dlaczego on ciągle to robi? Myślałem sobie: Czy jemu nie podoba się to, co robimy? - mówił.

Aktor bał się, że nie pasuje do roli w "Odysei"

Holland był przekonany, że Christopher Nolan jest niezadowolony z jego gry aktorskiej. Z pomocą przyszedł koordynator kaskaderów George Cottle, który uspokoił go, tłumacząc, że tak częste cięcia to typowa procedura przy pracy z kamerami IMAX. - Dzięki Bogu. Już myślałem, że kompletnie spaprałem tę scenę - podsumował.

Filmowy Spider-Man w tym samym wywiadzie podkreślił, że udział w "Odysei" - jednym z najbardziej oczekiwanych filmów 2026 roku - jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. - Jedną z największych satysfakcji w mojej karierze było bycie częścią tego ewolucyjnego procesu - mówił.

"Odyseja" to najdroższy film w reżyserskiej karierze Christophera Nolana. Produkcja kosztowała twórców zawrotne 250 milionów dolarów i jest zapowiadana jako najbardziej epickie dzieło brytyjskiego filmowca.

Film jest inspirowany greckim eposem Homera i opowie o dziesięcioletniej podróży Odyseusza na Itakę po zakończeniu wojny trojańskiej. W obsadzie "Odysei" znaleźli się m.in. Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Jon Bernthal, Elliot Page, Himesh Patel, Samantha Morton, Will Yun Lee i Mia Goth.

Do polskich kin film wejdzie 17 lipca.