Informację o pracach nad "24 Jump Street" podał portal "Variety". Film będzie trzecią odsłoną serii. Nie wyjaśniono, dlaczego twórcy zdecydowali się przeskoczyć liczbę 23.

Za kamerą stanie Rodney Rothman, laureat Oscara za animację "Spider-Man: Uniwersum". Będzie to jego debiut fabularny. Scenariusz napisał razem z Hillem i Meghan Malloy. Produkcją zajmą się Phil Lord i Chris Miller, twórcy pierwszych dwóch filmów z serii. "21 Jump Street" i "22 Jump Street". Towarzyszą im Neal H. Moritz, Reid Carolin i Matt Dines, a także Hill i Tatum.

"21 Jump Street". Absurdalny serial podstawą komediowej dylogii

Cykl był oparty na serialu z lat 1987-1991, w którym główną rolę grał Johnny Depp. Opowiadał on o tajnej jednostce policji, która zajmuje się przestępstwami wśród uczniów szkół. Należący do niej funkcjonariusze pracują pod przykrywką - uczęszczają do liceów, udając nastolatków.

Mimo absurdalnych założeń fabuły serial był utrzymany w poważnej konwencji. Filmowe "21 Jump Street" (2012) poszło w stronę komediową. W pierwszej części bohaterowie Hilla i Tatuma trafili do liceum. W "22 Jump Street" (2014) tropili handlarzy nielegalnych substancji na uniwersytecie.

Lata temu planowano trzeci film z serii, będący crossoverem z "Facetami w czerni". Tatum twierdził, że był to "najlepszy scenariusz, jaki czytał w życiu". Niestety, produkcja nie doszła do skutku.



