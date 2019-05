Dorastali na naszych oczach. Jak się zmieniały dziecięce gwiazdy?

Dla wielu z nich występ w filmie lub serialu miał być jednorazową przygodą. Jednak złapali bakcyla i odkryli w sobie talent. Dziś z rozczuleniem mogą popatrzeć na swoje archiwalne zdjęcia. I z dumą stwierdzić, że mają naprawdę imponujący staż pracy!

Wiktoria Gąsiewska w filmie "Katyń" (2007), fot. Monika Skrzypczak East News

Wiktoria Gąsiewska



Reklama

Nie wszyscy wiedzą, że 20-letnia aktorka pierwszy raz wystąpiła przed kamerą, mając zaledwie 5 lat. Zaczęła wówczas grać w serialu "Rodzina zastępcza plus". To tam poznała swojego obecnego chłopaka Adama Zdrójkowskiego. Później była rola w "Jasminum" i "Lejdis". Wiktoria miała 8 lat, gdy w 2007 roku zagrała w "Katyniu". Wcieliła się tam w córkę Anny (Maja Ostaszewska). Dziś można ją oglądać m.in. w "Barwach szczęścia". Niedawno (razem ze Zdrójkowskim) wygrała pierwszą edycję programu TVP "Dance, Dance, Dance".

Maciej Stuhr



Miał 13 lat, gdy u boku ojca, Jerzego Stuhra, zadebiutował w "Dekalogu". "Byłem jeszcze dzieckiem i nie miałem pełnej świadomości, w czym biorę udział i co to dla mnie znaczy. Ale nie mógłbym chyba sobie wyobrazić piękniejszego rozpoczęcia mojej filmografii" - mówił potem. Widzowie cenią go także za rolę w "Belfrze" oraz w "Listach do M". Maciej Stuhr ostatnio grał w "Diagnozie".



Zdjęcie Maciej Stuhr w filmie Krzysztof Kieślowskiego "Dekalog X" (1988) / INPLUS / East News

Anna Mucha



Na ekranie zadebiutowała w wieku 9 lat, grając Sabinkę w filmie "Korczak". Wcieliła się także m.in. w Dankę Dresner w "Liście Schindlera" Stevena Spielberga. "Dostałam od niego walkmana. Reżyser zapraszał do USA, ale moja mama zdecydowała inaczej" - opowiedziała aktorka w jednym z wywiadów. Obecnie możemy ją oglądać w serialu "M jak miłość".