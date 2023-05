Do zdarzenia, które było przedmiotem procesu, miało dojść pod koniec 1995 lub na początku 1996 w przymierzalni domu towarowego Bergdorf Goodman, gdzie E. Jean Caroll i Donald Trump byli razem na zakupach. Pisarka opisała to zdarzenie w wydanej w 2019 roku książce "What Do We Need Men For". Trump oświadczył wtedy, że nie znał Carrol i publicznie wyśmiał jej zarzuty, twierdząc, że pisarka nie jest w jego typie. Zasugerował też, że zależało jej na zrobieniu szumu wokół swojej książki, żeby zwiększyć sprzedaż.

Donald Trump winny napaści seksualnej. Były prezydent USA przegrał proces

Oburzona jego reakcją Caroll złożyła w 2019 roku pozew o zniesławienie, a trzy lata później wytoczyła Trumpowi proces o gwałt. 9 maja został w nim ogłoszony wyrok. Trump został uznany winnym napaści seksualnej (ale nie gwałtu) i zniesławiania 79-letniej obecnie Carroll. Ława przysięgłych przyznała też pisarce odszkodowanie w łącznej wysokości 5 mln dolarów. Były prezydent USA, który ani raz nie pojawił się w sądzie, po ogłoszeniu wyroku zamieścił na swojej platformie Truth Social wpis, w którym podtrzymał wcześniejsze argumenty. "Nie mam absolutnie pojęcia, kim jest ta kobieta. Ten werdykt to hańba - kontynuacja największego polowania na czarownice wszech czasów" - napisał.

