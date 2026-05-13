Informację o śmierci Gibba przekazał jego syn w rozmowie z TMZ. Według niego aktor zmarł w otoczeniu kochającej rodziny. Jako przyczynę podał "komplikacje zdrowotne". Według TMZ gwiazdor "Zemsty frajerów" od dłuższego czasu zmagał się z licznymi chorobami.

Donald Gibb. Kariera

Gibb urodził się 4 sierpnia 1954 roku w Nowym Jorku, a dorastał w Kalifornii. Po zakończeniu liceum otrzyma stypendium sportowe w Uniwersytecie Nowego Meksyku. Następnie przeniósł się do Uniwersytetu San Diego, gdzie grał w football amerykański. Karierę sportową przerwał wypadek samochodowy.

Gibb zdecydował wtedy spróbować swych sił w aktorstwie. Na początku lat 80. otrzymał epizody w "Szarżach" i "Conanie Barbarzyńcy". W 1984 roku zagrał Ogra w komedii "Zemsta frajerów". Jego postać zaczyna jako antagonista - niezbyt lotny i brutalny footballista. W kontynuacji z 1987 roku dołącza jednak do grupy kujonów. Ogr po raz ostatni pojawił się w "Zemście frajerów IV: Zakochanych świrach" z 1994 roku.

Gibb zagrał także w dwóch częściach "Krwawego sportu" oraz licznych serialach telewizyjnych. Mogliśmy zobaczyć go między innymi w odcinkach "Magnum", "Drużynie A", "Nieustraszonym", "Zdrówku", "Zagubionym w czasie", "Z archiwum X" oraz "Kronikach Seinfelda".

Po 2008 roku pojawiał się na ekranie sporadycznie. W 2016 roku zrezygnował z aktorstwa. Gibb jest drugim aktorem związanym z "Zemstą frajerów", który odszedł w niedawnym czasie. 23 lutego 2026 roku zmarł Robert Carradine, który wcielał się w Lewisa Skolnicka, głównego bohatera serii.