Dom z "Kogla-mogla" wciąż stoi. Nie uwierzycie w to, jak teraz wygląda

Dom z "Kogla-mogla" wciąż stoi. Jak wygląda 35 lat po premierze komedii?

Ponad trzy dekady temu na ekrany kin weszła komedia, która na stałe zapisała się w historii polskiego kina. "Kogel-mogel" i jego kontynuacja "Galimatias, czyli Kogel-Mogel II" bawią kolejne pokolenia widzów, a kultowe cytaty z filmu na dobre weszły do języka potocznego. Ale co stało się ze słynnym domem z tej komedii? Czy przetrwał próbę czasu tak samo jak film? Minęły 36 lat - nie do wiary, jak dziś wygląda miejsce, które zna każdy fan.

Okazuje się, że dom Kasi i Pawła Zawadów z "Kogla-mogla" nie tylko wciąż stoi. Nowo wybudowany budynek, do którego zakochani przenieśli się po ślubie w drugiej części komedii - i w którym Ewa Kasprzyk wypowiada dziś już kultową kwestię: "Marian, tu jest jakby luksusowo" - wygląda, jakby czas się dla niego zatrzymał. Te same balkony, ta sama cegła, niemal niezmienione podwórko wokół domu - wszystko wygląda niemal identycznie jak 36 lat temu. Ten dom wciąż jest "jakby luksusowy".

Gdzie jest Grabowo z "Kogla-mogla"?

Choć dziś dom znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, jego elewacja pozostała identyczna jak ta, którą pamiętamy z filmu. Można to uznać za swoisty ukłon w stronę fanów, którzy do dziś, choć już nie tak licznie jak kiedyś, wciąż odwiedzają to wyjątkowe miejsce, stanowiące ważny punkt na mapie polskiej kinematografii.

Gdzie znajduje się dom z filmu "Kogel-mogel"? Gdzie jest Grabowo z "Kogla-Mogla"? W rzeczywistości słynny dom z "Kogla-mogla" znajduje się we wsi Nowe Ręczaje, w powiecie wołomińskim, na Mazowszu. Okolica, a nawet sam budynek, są dostępne do podejrzenia w Google Street View.

Zdjęcie Tak dziś wygląda dom z "Kogla-mogla" / Google Street View / Facebook

